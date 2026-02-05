Pronóstico

Alerta por tormentas con granizo en 11 provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectan a 11 provincias argentinas, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y varias regiones del norte del país. Se espera abundante caída de agua, ráfagas intensas y posible granizo.