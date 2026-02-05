Pronóstico

Jueves caluroso y mayormente nublado, con alivio térmico hacia el fin de semana

La ciudad de Santa Fe transita este jueves 5 de febrero bajo condiciones de mucho calor y cielo mayormente nublado, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará marcada por temperaturas elevadas, sin lluvias previstas y con viento predominante del sector este.