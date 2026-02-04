Buscan ordenar el tránsito en la cabecera norte del Parque del Sur
El Municipio inició una serie de trabajos estratégicos en un nodo clave como lo es la intersección de avenida Presidente Illia y 3 de Febrero. Se busca priorizar peatones y reducir riesgos en una zona con alta presencia educativa y deportiva.
La Municipalidad de Santa Fe realizará diferentes intervenciones de urbanismo táctico en la intersección de avenida Presidente Illia y calle 3 de Febrero, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito vehicular y priorizar la movilidad peatonal en uno de los puntos de mayor sensibilidad urbana del sector sur de la ciudad.
Así será la obra en marcha en la cabecera norte del Parque del Sur.
Se trata de un nodo estratégico que funciona como puerta de acceso al Parque del Sur y donde confluyen diariamente instituciones educativas, deportivas y recreativas, con una presencia constante de niñas, niños y jóvenes. Entre ellas se destacan el Club Náutico El Quillá, el Club Ateneo Inmaculada, la Escuela Inmaculada y el Liceo Argentino de Navegación Fluvial Nuestra Señora de Guadalupe.
Rotonda. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
El diagnóstico técnico realizado sobre la intersección evidenció una superposición de trayectorias vehiculares, giros amplios y maniobras poco previsibles, además de cruces peatonales extensos y sin protección suficiente. Esta configuración genera un escenario de alto riesgo, especialmente en horarios de ingreso y egreso escolar y durante actividades deportivas.
Aquí se ejecuta la obra. MCSF
Frente a esta situación, la intervención busca pacificar el tránsito, reducir velocidades y disminuir los puntos de conflicto entre vehículos, peatones y ciclistas, adaptando el funcionamiento del cruce a su entorno educativo, recreativo y comunitario.
La obra
Los trabajos que demandarán aproximadamente una semana se iniciaron el martes 3 de febrero. Los operarios trabajarán en el lugar todos los días de la semana desde las 8 hasta las 13. Los mismos no demandan cortes de tránsito, sin embargo habrá presencia de inspectores municipales para el reordenamiento vehicular, ya que la zona podría presentar un tráfico ralentizado por las tareas.
Se realizará el rediseño geométrico de la intersección para ordenar los flujos vehiculares; ensanches peatonales y cruces más cortos y seguros; reducción de radios de giro para desalentar velocidades elevadas; encauce claro de las maniobras permitidas; refuerzo de los cruces hacia el Parque del Sur, clubes e instituciones educativas; incorporación de señalización y elementos de tránsito calmado.
Urbanismo táctico: una solución ágil y reversible
La propuesta se implementa mediante herramientas de urbanismo táctico, una estrategia que permite actuar de manera rápida y con posibilidad de ajuste. Las acciones incluyen demarcación horizontal, señalización específica, dispositivos modulares, ensanches peatonales y orejas tácticas, que reducen los radios de giro, acortan los cruces y mejoran la visibilidad.