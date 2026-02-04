Casco histórico

Buscan ordenar el tránsito en la cabecera norte del Parque del Sur

El Municipio inició una serie de trabajos estratégicos en un nodo clave como lo es la intersección de avenida Presidente Illia y 3 de Febrero. Se busca priorizar peatones y reducir riesgos en una zona con alta presencia educativa y deportiva.