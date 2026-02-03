Mejora vial y seguridad peatonal

Avanza la construcción de una nueva rotonda en el sur de la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe comenzó esta semana los trabajos para implementar una rotonda en un punto clave del sur de la ciudad: la bajada de Av. Circunvalación, Av. Presdiente Illia entre 3 de Febrero y Cruz Roja. El objetivo es ordenar el tránsito, reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad peatonal. La directora de Movilidad, Julieta González, explicó los alcances de la obra en diálogo con El Litoral.