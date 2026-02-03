Avanza la construcción de una nueva rotonda en el sur de la ciudad de Santa Fe
La Municipalidad de Santa Fe comenzó esta semana los trabajos para implementar una rotonda en un punto clave del sur de la ciudad: la bajada de Av. Circunvalación, Av. Presdiente Illia entre 3 de Febrero y Cruz Roja. El objetivo es ordenar el tránsito, reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad peatonal. La directora de Movilidad, Julieta González, explicó los alcances de la obra en diálogo con El Litoral.
Avanza la construcción de una nueva rotonda en el sur de la ciudad. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
La intersección de avenida Presidente Illia, calle Cruz Roja y 3 de Febrero, en el sur de la ciudad de Santa Fe, está siendo intervenida por el municipio con el fin de ordenar el tránsito vehicular y peatonal en una zona de alta circulación y actividad cotidiana.
La obra se enmarca en una estrategia de urbanismo táctico, con bajo costo y ejecución rápida, pero con alto impacto en la seguridad vial.
La zona en cuestión es un nodo neurálgico de la ciudad, ya que conecta con uno de los parques más grandes de Santa Fe y está rodeada por instituciones deportivas y educativas, como el Club Quillá, el Colegio Inmaculada y el Ateneo. Se trata de un área de intenso movimiento tanto de autos como de peatones, lo que motivó la necesidad de una solución vial clara y eficaz.
Una “laguna de cemento” sin reglas claras
La directora de Movilidad de la Municipalidad, Julieta González, explicó a El Litoral que la intervención busca resolver una problemática estructural: “Lo que tenemos hoy es una gran laguna de cemento, con una indefinición espacial sobre cómo moverse. Por eso, esta construcción busca encauzar las maniobras de los autos y reducir su velocidad, además de darle escala peatonal al espacio”.
La nueva rotonda contará con dispositivos físicos que obligarán a los vehículos a disminuir la velocidad, incluyendo reductores ubicados sobre la bajada de Illia y en las inmediaciones del acceso al parque. Según González, el diseño busca también dar previsibilidad y seguridad a los peatones, con cruces más largos, rampas accesibles, sendas señalizadas y espacios de espera seguros.
En Av. Presdiente Illia entre 3 de Febrero y Cruz Roja. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
¿Por qué una rotonda y no un semáforo?
La elección del tipo de intervención no fue casual. Según detalló González, un semáforo hubiera ralentizado excesivamente la circulación en un horario clave como el ingreso escolar por la mañana: “Un semáforo de cinco o seis tiempos sería inviable para la dinámica actual. En cambio, una rotonda bien señalizada obliga al conductor a reducir la velocidad, ceder el paso y convivir con el peatón”.
La funcionaria también remarcó que este tipo de obras se inspiran en intervenciones similares ya realizadas en otras zonas de la ciudad, como Bernardo de Irigoyen y French, que han mostrado buenos resultados.
Mejora vial y seguridad peatonal. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Urbanismo táctico y plazos breves
La obra actual será implementada inicialmente como una intervención táctica, es decir, con materiales provisorios para testear su efectividad, y luego podrá materializarse en hormigón de forma permanente.
“Queremos que la gente se acostumbre a la dinámica de la rotonda. Esto también nos permite monitorear cómo funciona y hacer ajustes si es necesario”, afirmó González.
Los trabajos se realizan entre las 8 y las 15 horas y se prevé que la intervención esté completamente operativa en el término de una semana, siempre bajo evaluación técnica y con participación ciudadana a través de observaciones vecinales.
Según el relevamiento realizado por el municipio en experiencias anteriores, la instalación de rotondas y reductores físicos ha generado una baja en la velocidad de circulación y un aumento en la percepción de seguridad de peatones y conductores.
“Los vecinos nos dijeron que en zonas intervenidas como French e Irigoyen se notó una mejora real. Claro que hay que acostumbrarse a usar una rotonda, pero los resultados son positivos”, concluyó González.