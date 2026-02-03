El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
La información, minuto a minuto
Se registra humo en el centro de la ciudad. Circular con precaución.
Circunvalación de Venado Tuerto | Construcción de cuatro rotondas.
RP 96 | Construcción de dos rotondas – Miguel Torres y Chovet.
RP 14 | Construcción de una rotonda – Diego de Alvear.
RP 5 | Construcción de una rotonda – Recreo.
RP 4 | Construcción de una rotonda en la intersección con RP 6 – RP 70 y RP 6 | Readecuación de dos rotondas – Esperanza.
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Construcción de dos rotondas – Reconquista y Avellaneda.
RP 91 (Desvío Giardino) | Construcción de una rotonda – Timbúes.
RP 21 | Construcción de dos rotondas – Alvear y Pueblo Esther.
RP 23 y RP 39 | Construcción de una rotonda – Arrufó.
RP 13 | Construcción de una rotonda – Carlos Pellegrini. RP 10s | Puente ferroviario (Theobald – Autopista Rosario–Córdoba).
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Un puente.
RP 32 | Construcción de un puente sobre el arroyo Pindó y de dos puentes sobre los arroyos Quencho y Caree.
RP 98s | Construcción de un puente y tres aliviadores sobre El Rey.
Desvío Giardino (RP 91 – Timbúes) | Construcción de un puente sobre el río Carcarañá.
RP 4 | Ensanchamiento de tres puentes: San Antonio, Capibara I y Capibara II.
RP 39 | Reparación de puentes sobre el Río Salado.
RP 14 | Tramo: Christophersen – RN 7.
RP 5 | Tramo: Recreo – RP 2.
RP 10 | Tramo: RP 70 – Pilar.
RP 23 y RP 39| Tramo: Arrufó – límite con Córdoba. RP 1 | Tramo: Alejandra – El Gusano.
RP 41s | Tramo: Bernardo de Irigoyen – Autopista Rosario–Santa Fe.
RP 13 | Tramo: San Jorge – Carlos Pellegrini.
Autopista Rosario – Santa Fe | Repavimentación de carriles existentes (Rosario – San Lorenzo centro).
Circunvalación de Venado Tuerto.
RP 96 | Tramo: Miguel Torres – Chovet
RP 7s | Acceso a San Francisco. Tramo: Venado Tuerto – San Francisco.
Desvío Giardino | Tránsito pesado a puertos de Timbúes (incluye rotonda y puente).
RP 2 | Tramo: San Justo – Ruta 281s.
RP 31 | Tramo: Intiyaco – Tartagal.
Ruta Provincial 25 (camino de la cremeria): por obras de repavimentación de calzadas se interrumpirá por el tiempo que demanden las obras el segmento comprendido entre la Autopista Rosario-Santa Fe y RP 10. Por tal motivo, se instrumentarán desvíos en la zona, los cuales serán indicados por el balizamiento y por personal vial que estará apostado en el lugar.
Ruta Nacional 11: : Vialidad Nacional sostiene trabajos de reparación y mantenimiento en la Ruta Nacional 11 en diversos puntos entre Gobernador Crespo y Calchaquí.
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.
Cortes
- San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 20 días)
- 9 de Julio entre Salta y Mendoza (por 20 días)
- 9 de Julio Mendoza y Primera Junta (por 20 días)
- Mendoza entre San Jerónimo y 25 de Mayo (hasta el 8/2)
- 1era Junta entre 4 de enero y 9 de Julio (08-18 hs)
- Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 20 días)
- Amenábar entre Gob. Freyre y 9 de Julio (07 -18 hs)
- San Jerónimo cantero central Bv. Pellegrini (07 - 18 hs)
- Monseñor Zaspe entre Urquiza y Francia (entre las 10 y las 12 hs)
- 3 de febrero entre Santiago de Chile y Roque Saenz Peña (7.30 - 11:00 hs)
Reducción de calzada
- Av. Aristóbulo del Valle entre las vías y Mariano Comas (08 - 10 hs)
- Av. 25 de Mayo entre Obispo Gelabert y Santiago del Estero (09 - 11 hs)
Están vigentes los siguientes cortes:
- 1° de Mayo y Boneo - Corte Total
- Alvear y Gorostiaga - Corte Total
- 9 de Julio y Primera Junta - Corte Total
- San Jerónimo y Juan de Garay - Corte Total
- Vera Mujica entre Cristóbal Colón e Islas Malvinas- corte total
- Amenabar entre San Jerónimo y G. Freyre - Corte Total -
Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
Zona Afectada: 3 de febrero 3970 (entre Roque Sáenz Peña y Santiago de Chile) entre las 7.30 - 11:00 hs
Zona afectada: Cruce de San Jerónimo (sólo afecta cantero central, se podrá circular por Bv. Pellegrini) entre las 07:00 H. y las 18:00 hs. aproximadamente.