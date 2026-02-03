#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Martes 3 de febrero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Cómo se mueve el tránsito por la ciudad. Foto: Fernando NicolaCómo se mueve el tránsito por la ciudad. Foto: Fernando Nicola
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Martes 03.02

08:17 Presencia de humo en la ciudad de Santa Fe

Se registra humo en el centro de la ciudad. Circular con precaución.

Seguinos en
Martes 03.02

08:01 Construcción de puentes y rotondas en la provincia

Circunvalación de Venado Tuerto | Construcción de cuatro rotondas.

RP 96 | Construcción de dos rotondas – Miguel Torres y Chovet.

RP 14 | Construcción de una rotonda – Diego de Alvear.

RP 5 | Construcción de una rotonda – Recreo.

RP 4 | Construcción de una rotonda en la intersección con RP 6 – RP 70 y RP 6 | Readecuación de dos rotondas – Esperanza.

Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Construcción de dos rotondas – Reconquista y Avellaneda.

RP 91 (Desvío Giardino) | Construcción de una rotonda – Timbúes.

RP 21 | Construcción de dos rotondas – Alvear y Pueblo Esther.

RP 23 y RP 39 | Construcción de una rotonda – Arrufó.

RP 13 | Construcción de una rotonda – Carlos Pellegrini. RP 10s | Puente ferroviario (Theobald – Autopista Rosario–Córdoba).

Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Un puente.

RP 32 | Construcción de un puente sobre el arroyo Pindó y de dos puentes sobre los arroyos Quencho y Caree.

RP 98s | Construcción de un puente y tres aliviadores sobre El Rey.

Desvío Giardino (RP 91 – Timbúes) | Construcción de un puente sobre el río Carcarañá.

RP 4 | Ensanchamiento de tres puentes: San Antonio, Capibara I y Capibara II.

RP 39 | Reparación de puentes sobre el Río Salado.

Seguinos en
Martes 03.02

07:59 Repavimentación en rutas de la provincia

RP 14 | Tramo: Christophersen – RN 7.

RP 5 | Tramo: Recreo – RP 2.

RP 10 | Tramo: RP 70 – Pilar.

RP 23 y RP 39| Tramo: Arrufó – límite con Córdoba. RP 1 | Tramo: Alejandra – El Gusano.

RP 41s | Tramo: Bernardo de Irigoyen – Autopista Rosario–Santa Fe.

RP 13 | Tramo: San Jorge – Carlos Pellegrini.

Autopista Rosario – Santa Fe | Repavimentación de carriles existentes (Rosario – San Lorenzo centro).

Seguinos en
Martes 03.02

07:58 Trabajos de pavimentación en rutas provinciales

Circunvalación de Venado Tuerto.

RP 96 | Tramo: Miguel Torres – Chovet

RP 7s | Acceso a San Francisco. Tramo: Venado Tuerto – San Francisco.

Desvío Giardino | Tránsito pesado a puertos de Timbúes (incluye rotonda y puente).

RP 2 | Tramo: San Justo – Ruta 281s.

RP 31 | Tramo: Intiyaco – Tartagal.

Seguinos en
Martes 03.02

07:55 Obras en RP 25 y RN 11

Ruta Provincial 25 (camino de la cremeria): por obras de repavimentación de calzadas se interrumpirá por el tiempo que demanden las obras el segmento comprendido entre la Autopista Rosario-Santa Fe y RP 10. Por tal motivo, se instrumentarán desvíos en la zona, los cuales serán indicados por el balizamiento y por personal vial que estará apostado en el lugar.

Ruta Nacional 11: : Vialidad Nacional sostiene trabajos de reparación y mantenimiento en la Ruta Nacional 11 en diversos puntos entre Gobernador Crespo y Calchaquí.

Seguinos en
Martes 03.02

07:10 Accesos a Rosario sin incovenientes

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.

Seguinos en
Martes 03.02

07:08 Rutas de la provincia sin demoras

Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.

Seguinos en
Martes 03.02

06:36 Santa Fe: cortes por bacheo

Cortes

- San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 20 días)

- 9 de Julio entre Salta y Mendoza (por 20 días)

- 9 de Julio Mendoza y Primera Junta (por 20 días)

- Mendoza entre San Jerónimo y 25 de Mayo (hasta el 8/2)

- 1era Junta entre 4 de enero y 9 de Julio (08-18 hs)

- Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 20 días)

- Amenábar entre Gob. Freyre y 9 de Julio (07 -18 hs)

- San Jerónimo cantero central Bv. Pellegrini (07 - 18 hs)

- Monseñor Zaspe entre Urquiza y Francia (entre las 10 y las 12 hs)

- 3 de febrero entre Santiago de Chile y Roque Saenz Peña (7.30 - 11:00 hs)

Reducción de calzada

- Av. Aristóbulo del Valle entre las vías y Mariano Comas (08 - 10 hs)

- Av. 25 de Mayo entre Obispo Gelabert y Santiago del Estero (09 - 11 hs)

Están vigentes los siguientes cortes:

- 1° de Mayo y Boneo - Corte Total

- Alvear y Gorostiaga - Corte Total

- 9 de Julio y Primera Junta - Corte Total

- San Jerónimo y Juan de Garay - Corte Total

- Vera Mujica entre Cristóbal Colón e Islas Malvinas- corte total

- Amenabar entre San Jerónimo y G. Freyre - Corte Total -

Seguinos en
Martes 03.02

06:33 Intervenciones por ASSA

Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)

Zona Afectada: 3 de febrero 3970 (entre Roque Sáenz Peña y Santiago de Chile) entre las 7.30 - 11:00 hs

Zona afectada: Cruce de San Jerónimo (sólo afecta cantero central, se podrá circular por Bv. Pellegrini) entre las 07:00 H. y las 18:00 hs. aproximadamente.

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro