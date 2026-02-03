El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Ruta Provincial 25 (camino de la cremeria): por obras de repavimentación de calzadas se interrumpirá por el tiempo que demanden las obras el segmento comprendido entre la Autopista Rosario-Santa Fe y RP 10. Por tal motivo, se instrumentarán desvíos en la zona, los cuales serán indicados por el balizamiento y por personal vial que estará apostado en el lugar.