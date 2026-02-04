Siniestro vial en la Costanera Oeste: un auto volcó tras chocar con un taxi

Este mediodía se produjo un fuerte accidente de tránsito en la intersección de Av. Almirante Brown y Pedro de Vega, en la Costanera de la ciudad de Santa Fe. El siniestro involucró a un vehículo particular conducido por una mujer mayor y un taxi, que terminó con daños visibles en su parte trasera.
Como consecuencia del impacto, el auto particular volcó, generando gran preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.
Un auto volcó tras chocar con un taxi. Crédito: Fernando Nicola.
Vecinos solidarios: rescataron a la conductora
Según testigos del hecho, la mujer que manejaba el vehículo que volcó fue asistida rápidamente por personas que viven o trabajan en los alrededores, quienes lograron abrir las puertas y ayudarla a salir del habitáculo.
El tránsito estuvo interrumpido dos horas. Crédito: Fernando Nicola.
Cortes de tránsito
Como medida preventiva, la circulación en sentido norte de la Costanera fue interrumpida, generando demoras en una zona de habitual tránsito fluido. La Policía y personal de tránsito trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad.
El operativo de asistencia, remoción de los vehículos y limpieza de la calzada se extendió durante casi dos horas. La vía fue finalmente liberada al tránsito cerca de las 13.00 horas, según informaron fuentes oficiales.
El siniestro, ocurrido en una zona clave de la ciudad, vuelve a poner en foco la necesidad de extremar las precauciones al conducir, especialmente en zonas de gran circulación. Gracias a la intervención de vecinos y a la rápida respuesta de los servicios de emergencia, la situación no pasó a mayores y no hubo víctimas fatales que lamentar.