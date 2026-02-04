Durante la madrugada

Violento robo a una policía en la autopista Rosario–Santa Fe: le robaron la moto y el arma

Una suboficial de la Policía de Santa Fe fue atacada durante la madrugada de este miércoles en la autopista AP01, a la altura de Santo Tomé. Tres delincuentes la sorprendieron desde la banquina, la golpearon con un palo y le sustrajeron la motocicleta, el arma reglamentaria y elementos oficiales.