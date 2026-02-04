Violento robo a una policía en la autopista Rosario–Santa Fe: le robaron la moto y el arma

Durante la madrugada de este miércoles, un violento episodio de inseguridad volvió a poner en foco la situación de los corredores viales que conectan Rosario con la ciudad de Santa Fe.
Durante la madrugada de este miércoles, un violento episodio de inseguridad volvió a poner en foco la situación de los corredores viales que conectan Rosario con la ciudad de Santa Fe.
Una suboficial de Policía fue víctima de un brutal asalto mientras circulaba por la autopista AP01, donde fue interceptada por tres hombres, golpeada y despojada de su motocicleta y de todo su equipamiento reglamentario.
El hecho ocurrió alrededor de las 3.50 de la mañana, a la altura del kilómetro 151 de la autopista Rosario–Santa Fe, en jurisdicción de Santo Tomé.
De acuerdo a la información policial, personal del Comando Radioeléctrico de esa ciudad se encontraba realizando servicios adicionales y se aprestaba a finalizar la guardia cuando, al circular por la traza vial, advirtió la presencia de una mujer que pedía auxilio en plena calzada.
Al detener la marcha y acercarse para asistirla, los efectivos constataron que se trataba de una empleada policial que minutos antes había sido víctima de un asalto. La mujer se encontraba visiblemente golpeada y en estado de conmoción, por lo que fue inmediatamente contenida y asistida por sus colegas.
Según el relato que pudo brindar en el lugar, la suboficial circulaba por la autopista cuando fue abordada de manera repentina por tres individuos que salieron desde la banquina norte. La maniobra fue sorpresiva y no le dio margen para reaccionar.
Uno de los atacantes la golpeó con un palo en uno de sus brazos, lo que provocó que perdiera el control de la motocicleta y cayera sobre la cinta asfáltica.
Ya en el suelo, la víctima quedó prácticamente indefensa. Los agresores continuaron golpeándola y, tras reducirla, comenzaron a sustraerle todas sus pertenencias.
En cuestión de minutos, lograron apoderarse de la motocicleta en la que se desplazaba, además de su arma reglamentaria, el chaleco antibalas, el correaje completo y una mochila negra.
En esa mochila, según se detalló posteriormente, la suboficial llevaba una campera, una carpeta con documentación vinculada a procedimientos policiales y otros efectos personales. Tras concretar el robo, los delincuentes se dieron a la fuga, aprovechando la escasa circulación vehicular propia del horario nocturno.
Los efectivos que acudieron en primera instancia constataron a simple vista que la mujer presentaba golpes en el brazo derecho y en la cabeza. Ante esa situación, se dio inmediato aviso a las unidades operativas correspondientes y al superior de turno, activando el protocolo previsto para este tipo de hechos.
La suboficial fue trasladada en primer término al SamCo local, donde recibió las primeras curaciones, y luego derivada al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe para una evaluación médica más exhaustiva, a fin de descartar lesiones de mayor gravedad producto de la caída y de los golpes recibidos durante el ataque.
La víctima fue identificada como una suboficial de 33 años de edad, con prestación de servicios en el Comando Radioeléctrico de Rosario, dependiente de la Unidad Regional II. Al momento del hecho, se desplazaba sola por la autopista y no se encontraba cumpliendo funciones operativas, aunque llevaba consigo su equipamiento reglamentario.