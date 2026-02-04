#HOY:

Tensión en pleno centro: una mujer se atrincheró en un edificio

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en 4 de enero al 1600, entre Monseñor Zaspe y General López. La persona permaneció varias horas encerrada en un departamento y obligó a desplegar un amplio operativo policial.

Momentos de extrema tensión se vivieron en 4 de enero al 1600, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe. Una mujer se atrincheró en un departamento de un edificio ubicado entre Monseñor Zaspe y General López.

La situación generó preocupación entre vecinos, comerciantes y transeúntes de la zona, que observaron un importante despliegue policial y el corte preventivo del tránsito en varias cuadras cercanas.

Ante el alerta, personal policial montó un operativo de seguridad y logró retirar a la persona del edificio.

