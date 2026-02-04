Intento de robo a una barbería: condenas en juicio abreviado para dos reincidentes
El juez Gustavo Urdiales homologó este martes un acuerdo de juicio abreviado por un hecho ocurrido la semana pasada en el norte de la ciudad. Los imputados fueron detenidos dentro del local tras un llamado al 911 y ambos arrastraban antecedentes penales.
Efectivos del Comando Radioeléctrico atraparon a los asaltantes dentro del local. Foto: Prensa URI
El juez penal de Santa Fe, Gustavo Urdiales, dirigió este martes una audiencia de juicio abreviado mediante la cual dos hombres de 21 y 33 años con antecedentes penales aceptaron condenas de prisión efectiva por el intento de robo, la semana pasada, a una barbería de barrio Los Hornos de la capital provincial.
El acuerdo alcanzado entre la fiscal Rosana Peresin y la Defensa Penal Pública, representada por Leticia Feraudo, recayó sobre los imputados Jonatan Luciano Regner (33) y Alexis Uriel Sánchez (21).
Al llegar al lugar los uniformados se encontraron con una puerta reja forzada. Foto: Prensa URI
El hecho que motivó la causa ocurrió el miércoles 28 de enero de 2026, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando Sánchez y Regner ingresaron por la fuerza a un local comercial denominado “Barbería”, ubicado en Facundo Zuviría al 6500, propiedad de un hombre de 51 años.
Estaban adentro
Para acceder, los acusados rompieron la parte superior de la reja de protección, forzaron el candado de la puerta y provocaron la destrucción total del vidrio del frente.
Desde el interior sustrajeron una mochila negra con vivos rojos que contenía herramientas de trabajo: un secador de pelo, cinco tijeras de peluquería, una navaja con estuche, filos varios, una pitillera, una máquina de cortar el pelo, dos cepillos y un cargador de batería.
La audiencia estuvo dirigida por el juez penal Gustavo Urdiales. Foto: Guillermo Di Salvatore/Archivo
Según el acta de procedimiento confeccionada por personal del Comando Radioeléctrico, a las 2.01 una llamada al 911 alertó sobre la presencia de dos hombres forzando las rejas del comercio, aportándose como datos que uno se encontraba con el torso desnudo y el otro vestía una remera blanca.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron una reja levantada y, al verificar la zona de techos, escucharon ruidos provenientes del interior del local. Pese a la voz de alto impartida, los sospechosos no acataron la orden de salir: uno intentó escapar y el otro procuró romper un ventiluz, hasta que finalmente se entregaron.
Condenados en 2025
Los hechos fueron calificados como coautoría de robo en grado de tentativa. En la audiencia, la fiscalía destacó la refractariedad a la norma y el nivel de violencia desplegada por uno de los implicados, incluso frente a la intervención policial.
También se ponderaron los antecedentes: del Registro Nacional de Reincidencias surge que ambos imputados contaban con condenas previas.
Una mochila con artículos de peluquería estaba lista para ser sustraída. Foto: Prensa URI
Regner había sido condenado el 9 de octubre de 2025 a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. En el caso de Sánchez, registraba un antecedente condenatorio del 25 de noviembre de 2025, con una pena de dos años de prisión condicional.
Si bien para el hecho se había solicitado inicialmente una pena de tres meses de prisión para ambos, el tribunal tuvo en cuenta la reincidencia, fijando penas únicas de 2 años y 3 meses de efectivo cumplimiento para Sánchez; y 3 años y 3 meses de cárcel para Regner.