Intento de robo a una barbería: condenas en juicio abreviado para dos reincidentes

El juez Gustavo Urdiales homologó este martes un acuerdo de juicio abreviado por un hecho ocurrido la semana pasada en el norte de la ciudad. Los imputados fueron detenidos dentro del local tras un llamado al 911 y ambos arrastraban antecedentes penales.