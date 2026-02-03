Rincón: detuvieron a un hombre armado que acumuló 14 delitos en el último año

La ciudad de San José del Rincón volvió a ser escenario de un procedimiento policial que pone de manifiesto la compleja situación de la reincidencia delictiva en la región.
El Centro de Monitoreo alertó al personal policial sobre la actitud sospechosa de Y.E.R., quien al ver a los uniformados esgrimió un arma de fuego e intentó darse a la fuga.
La ciudad de San José del Rincón volvió a ser escenario de un procedimiento policial que pone de manifiesto la compleja situación de la reincidencia delictiva en la región.
En la madrugada de este 3 de febrero, efectivos de la Comisaría 14° y de la 6ta Zona de Inspección lograron la aprehensión de Y.E.R., un hombre de 33 años que se ha convertido en un "objetivo recurrente" para las fuerzas de seguridad locales.
El operativo, que incluyó una persecución por los techos y el uso de un arma de fuego por parte del delincuente, terminó con el traslado del sospechoso a sede policial bajo cargos de robo calificado, resistencia a la autoridad y violación de domicilio.
Este arresto no es un hecho aislado, sino que representa la caída de un sujeto calificado por las autoridades como de "alta peligrosidad". Según el parte emitido por la Jefatura de la Unidad Regional I, Y.E.R. ha demostrado un "desprecio total por la vida ajena" al enfrentarse a los uniformados, consolidando un perfil criminal extremadamente activo en la jurisdicción de la Comisaría 14°.
El suceso se desencadenó alrededor de las 2.30, cuando el personal policial recibió una alerta del Centro de Monitoreo local sobre un masculino sospechoso en la intersección de las calles Paganini y Capitán Viñas.
Al intentar interceptarlo en la zona de Olegario Andrade y el Terraplén, Y.E.R. inició una violenta resistencia: esgrimió un arma de fuego contra los oficiales y emprendió la huida, abandonando en el lugar una bicicleta mountain bike rodado 29 y una amoladora, elementos que habían sido sustraídos previamente.
La tensión aumentó cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de extraños caminando por los techos en la zona de calle Puccinelli y Cortada Yerbe. Se inició un seguimiento táctico por las fincas del barrio.
Finalmente, Y.E.R. fue acorralado y reducido en flagrancia mientras intentaba ocultarse sobre las viviendas, logrando los efectivos el secuestro preventivo de las herramientas y el vehículo que el sospechoso pretendía llevarse.
Lo que más impacta del caso de Y.E.R. es su historial delictivo reciente. Según fuentes policiales el sujeto mantiene una actividad criminal ininterrumpida que se remonta a 2021, pero que se intensificó de manera alarmante durante el 2025.
En ese período, la policía de Rincón logró identificarlo y ponerlo a disposición de la Justicia en 14 oportunidades diferentes, casi siempre bajo la modalidad de robo por escalamiento.
El análisis cronológico de su prontuario revela que Y.E.R. fue aprehendido por hechos de hurto y robo en febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2025.
Incluso, se destaca que en septiembre de ese año permaneció detenido desde el 10 hasta 17, cuando recuperó la libertad bajo reglas de conducta, y apenas un mes después, el 21 de octubre, volvió a ser arrestado por robo, obteniendo nuevamente una libertad con alternativas el 31 de octubre.
A pesar de esta reincidencia sistemática, el sujeto sigue sin registrar una condena firme a la fecha.
Desde la fuerza policial se ha emitido un mensaje de compromiso hacia la comunidad rinconera, reafirmando que, a pesar de que el imputado aún no cuenta con una condena firme que lo mantenga apartado de las calles de forma definitiva, la labor de vigilancia no se detendrá.
"Nuestra respuesta será siempre la misma: actuar con profesionalismo y rapidez. El vecino debe saber que su policía cumple con el deber de detener a quienes delinquen, una y otra vez si es necesario", destacaron desde la dependencia interviniente.