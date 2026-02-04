Santa Fe: robó una moto a mano armada, perdió el control del vehículo y terminó arrestada

Una mujer de 31 años quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que es investigada como autora del robo de una moto cometido con un arma de fuego en la ciudad de Santa Fe.
Cometió el ilícito junto a un hombre que logró escapar. Ocurrió el pasado 23 de enero en las inmediaciones de las calles República de Siria y Salvador del Carril de la capital santafesina.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Ignacio Lascurain e impuesta por la jueza Rosana Carrara en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial.
Se trata de D.M.O., a quien se le atribuyó la autoría de los delitos de “robo calificado por el uso de arma de fuego y de portación ilegítima de un arma de fuego de uso civil”.
“La magistrada hizo lugar a nuestro pedido y coincidió en que la privación cautelar de la libertad de la imputada era necesaria para mitigar los riesgos procesales”, destacó Lascurain.
En tal sentido, agregó que “a la mujer también se le investiga por la portación ilegítima del arma que utilizó para cometer el robo” y detalló que “en el mismo legajo penal hay otro hombre involucrado que aún no fue identificado”.
Lascurain señaló que “los ilícitos fueron cometidos en los primeros minutos del viernes 23 de enero en inmediaciones de Salvador del Carril y República de Siria” y agregó que “la imputada y el hombre involucrada actuaron previo acuerdo y reparto de roles y funciones”.
“La víctima se trasladaba en su moto y fue interceptada por la imputada y por el hombre involucrado”, relató el fiscal y puntualizó que “la mujer le exhibió y le apuntó con un arma de fuego tipo pistolón, mientras le exigía la entrega de su teléfono celular y de la moto”, remarcó el fiscal.
El funcionario del MPA resaltó que “ambos huyeron a bordo del vehículo robado, mientras la víctima los persiguió junto con otra persona que la auxilió y le prestó el teléfono para llamar al 911”.
“Finalmente, a la altura de la calle Estrada al 4500, la imputada perdió el control de la moto sustraída e intentó descartar el arma de fuego”, detalló el representante del MPA. “La mujer fue aprehendida en el lugar mientras que el hombre logró escapar con el celular de la víctima”.