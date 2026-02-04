“Relatos salvajes” en General Madariaga: le destrozó el parabrisas con un martillo la camioneta de su ex

Una escena digna de “Relatos salvajes” se vivió en la localidad bonaerense de General Madariaga, donde un hombre denunció que su ex pareja dañó su vehículo con un martillo a plena luz del día.
Un hombre de 70 años denunció a su ex pareja (46) luego de que, según su relato, le rompiera el parabrisas del auto con un martillo en General Madariaga; pidió una prohibición de acercamiento y un botón antipánico.
Una escena digna de “Relatos salvajes” se vivió en la localidad bonaerense de General Madariaga, donde un hombre denunció que su ex pareja dañó su vehículo con un martillo a plena luz del día.
De acuerdo con la información difundida, la víctima tiene 70 años y la acusada 46.
Según el parte policial citado, el denunciante fue identificado como Oscar Lucero, quien aseguró que registró en video el momento del ataque y lo aportó como evidencia.
En esas imágenes, siempre según la crónica, se ve a la mujer alterada, descalza y con un martillo en la mano, rodeando una camioneta roja e intentando dañar el vehículo de distintas maneras.
Al no lograr el efecto que buscaba, la agresión se concentró sobre el parabrisas: allí golpeó directamente el vidrio, provocando abolladuras y roturas, además de otros daños reportados en el auto.
En su declaración, el hombre también señaló que la mujer —identificada como Ana Rosmeri Peñalo— lo hostigaba en su comercio con el fin de molestarlo y que no se trató de un hecho aislado.
Tras el episodio, solicitó una medida de prohibición de acercamiento y un botón antipánico, mientras la Justicia y las autoridades policiales avanzan con las actuaciones para determinar responsabilidades y encuadre del caso.