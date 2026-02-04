Video

“Relatos salvajes” en General Madariaga: le destrozó el parabrisas con un martillo la camioneta de su ex

Un hombre de 70 años denunció a su ex pareja (46) luego de que, según su relato, le rompiera el parabrisas del auto con un martillo en General Madariaga; pidió una prohibición de acercamiento y un botón antipánico.