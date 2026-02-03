Murieron una niñera y dos niños por una fuga de gas en Villa Devoto

Una tragedia sacudió este lunes al barrio porteño de Villa Devoto. Una niñera de 32 años y dos niños de 2 y 4 años murieron como consecuencia de una fuga de gas ocurrida dentro del departamento en el que se encontraban.
Una mujer de 32 años y dos chicos de 2 y 4 fallecieron tras una fuga de gas en un departamento del barrio porteño. La Justicia investiga las causas del hecho.
El episodio se conoció alrededor de las 18:00, cuando personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad recibió un llamado al 911. La comunicación fue realizada por la madre de los menores, quien informó que las tres personas estaban inconscientes dentro de una vivienda ubicada en la calle Mercedes al 4400.
Tras el aviso, al lugar acudieron efectivos policiales, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME. Los profesionales de la salud constataron en el departamento el fallecimiento de la niñera, de 32 años, y dispusieron el traslado de los niños al Hospital Zubizarreta.
Pese a la atención médica recibida, horas más tarde se confirmó la muerte de los dos chicos, de 2 y 4 años, en el centro asistencial.
En el lugar trabajó personal de la empresa Metrogas, que procedió al corte del suministro de gas como medida preventiva. En paralelo, se iniciaron las pericias para determinar los motivos que originaron la fuga.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 13, conducida por Marcelo Roma, con la secretaría de Carlos Sola. Las actuaciones se iniciaron bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.