Pinamar: prohíben 4x4 y UTV en zonas de arena para evitar nuevos incidentes
Luego del grave accidente que dejó a Bastián en estado crítico y luchando por su vida, la Justicia de Pinamar resolvió prohibir el ingreso de vehículos 4x4 y UTV en la zona de frontera costera para evitar nuevos hechos y reforzar la seguridad de turistas y residentes.
Tras el accidente protagonizado por un vehículo 4×4 que terminó volcando y dejó a un menor con heridas de consideración, el Juzgado de Faltas de Pinamar, Buenos Aires, resolvió prohibir el ingreso y circulación de vehículos todo terreno —incluyendo 4×4 y UTV— en las áreas de frontera marítima.
La decisión fue adoptada como medida de protección frente a las condiciones de terreno inestable y los constantes incidentes registrados en esa zona durante la temporada.
La resolución establece que solo podrán transitar por esos sectores vehículos autorizados por el municipio y fuerzas de seguridad, quedando excluidos del permiso aquellos que no cuenten con habilitación expresa. El criterio principal es garantizar la seguridad de peatones, veraneantes y residentes en una zona que cada verano recibe gran afluencia de turismo.
El impulso para la medida se dio después del accidente que involucró a un menor identificado como Bastián, quien viajaba como acompañante en un vehículo 4×4 cuando este perdió estabilidad en la arena, volcó y sufrió lesiones.
El menor fue trasladado de urgencia y permanece internado luchando por su vida, según confirmaron desde el entorno familiar y fuentes médicas.
El hecho generó conmoción en Pinamar y una fuerte reacción de la comunidad local, que exigió controles más estrictos y medidas concretas para evitar tragedias en zonas donde conviven vehículos de gran porte con peatones, niños y turistas.
Caso Bastián Jerez: inhabilitaron a los conductores que dieron positivo en alcoholemia
¿Qué zonas quedan afectadas?
La restricción abarca el tramo de frontera costera de Pinamar, en particular las áreas con acceso directo a la playa y sectores de dunas que suelen ser utilizados por conductores recreativos con vehículos todo terreno durante el verano.
El objetivo es evitar la presencia de 4×4 y UTV en tramos de arena suelta, accesos no oficiales y sectores de alto tránsito peatonal, donde el riesgo de vuelcos, atropellos o choques es mayor.
Los vehículos que sí podrán circular serán aquellos habilitados por el municipio o fuerzas públicas para tareas de emergencia, mantenimiento o control, siempre con la debida identificación.
Autoridades municipales destacaron que la medida busca minimizar siniestros viales y proteger a quienes transitan por la zona, especialmente familias con niños y turistas que no están familiarizados con la complejidad del terreno costero.
“Es una decisión que va en pos de la seguridad de todos”, señaló un funcionario local, remarcando que se trata de una restricción preventiva y no de una prohibición permanente, sujeta a revisiones y evaluaciones técnicas.
Por su parte, vecinos y comerciantes compartieron posturas diversas. Algunos celebraron la medida por entenderla como necesaria para evitar accidentes, mientras que otros expresaron inquietud por las limitaciones que impone a la recreación veraniega.
Prohibieron el ingreso y circulación de vehículos todo terreno a la playa.
Medidas complementarias
La Municipalidad de Pinamar informó que se intensificarán tareas de señalización, patrullaje y controles en la zona de frontera costera, con mayor presencia de inspectores y personal de seguridad.
También se planifica una campaña de concientización sobre los riesgos de conducir vehículos pesados o todo terreno en áreas de arena suelta, así como recomendaciones para conductores que utilicen caminos habilitados.