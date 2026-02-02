Medida judicial

Pinamar: prohíben 4x4 y UTV en zonas de arena para evitar nuevos incidentes

Luego del grave accidente que dejó a Bastián en estado crítico y luchando por su vida, la Justicia de Pinamar resolvió prohibir el ingreso de vehículos 4x4 y UTV en la zona de frontera costera para evitar nuevos hechos y reforzar la seguridad de turistas y residentes.