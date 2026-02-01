Giro inesperado

No fue una patota: el adolescente golpeado en Pinamar fue víctima de su mejor amigo

La causa por la golpiza al joven de 17 años en Pinamar cambió de rumbo: un amigo habría admitido el golpe que le causó un hematoma cerebral y quedó detenido. La Justicia analiza cámaras y testimonios.