Violencia

Golpiza en Pinamar: un adolescente quedó grave y buscan a los agresores

Thiago, de 17 años, fue atacado por un grupo de jóvenes este sábado a la madrugada en el muelle de Pinamar. Tiene un hematoma cerebral no quirúrgico, fue derivado y la fiscalía ordenó medidas para identificar a los responsables.