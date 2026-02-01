Golpiza en Pinamar: un adolescente quedó grave y buscan a los agresores

El hecho ocurrió entre las 5.30 y las 6 de este sábado en el estacionamiento del muelle, donde el adolescente estaba con dos amigos, también menores, junto al auto familiar mientras sus padres pescaban en la zona.
Thiago, de 17 años, fue atacado por un grupo de jóvenes este sábado a la madrugada en el muelle de Pinamar. Tiene un hematoma cerebral no quirúrgico, fue derivado y la fiscalía ordenó medidas para identificar a los responsables.
El hecho ocurrió entre las 5.30 y las 6 de este sábado en el estacionamiento del muelle, donde el adolescente estaba con dos amigos, también menores, junto al auto familiar mientras sus padres pescaban en la zona.
Según el relato que investigan, tras un cruce de insultos un grupo de alrededor de seis jóvenes lo golpeó y se retiró del lugar cuando advirtió la aproximación de un patrullero. La investigación busca establecer identidades y responsabilidades.
La Justicia dispuso el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la secuencia y ubicar a los agresores. En paralelo, se tomaron declaraciones y se avanzó con otras medidas en la zona del muelle.
Interviene el fiscal Juan Pablo Calderón, del Departamento Judicial de Pinamar, quien ordenó diligencias para localizar a los autores del ataque y reunir elementos de prueba sobre lo ocurrido en la madrugada.
Tras la golpiza, el adolescente se dirigió hasta el muelle para avisar a sus padres, que lo trasladaron en su vehículo al Hospital Municipal de Pinamar, donde quedó internado y evaluado por los médicos.
Los profesionales confirmaron un hematoma cerebral no quirúrgico y, por la gravedad del cuadro, resolvieron su derivación al Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, adonde sería ingresado en las próximas horas.
La causa continúa con el análisis de registros de video y medidas dispuestas por la fiscalía para identificar y ubicar a los agresores.