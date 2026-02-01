Impacto fatal en Córdoba: una pareja murió tras ser embestida por una camioneta

Una tragedia vial conmocionó a barrio Industrial Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, donde una pareja perdió la vida tras un violento siniestro ocurrido durante la madrugada de este domingo.
Un hombre de 46 años y una mujer de 41 fallecieron durante la madrugada del domingo en barrio Industrial Ferreyra, en la capital cordobesa, luego de que el auto en el que se trasladaban fuera embestido por una camioneta. El hecho es investigado por la Justicia.
El hecho se registró alrededor de las 3 en la intersección de avenida General Manuel Savio al 5200 y Diego de Funes y Salinas, cuando una camioneta Toyota Hilux SW4 impactó por alcance a un automóvil Renault Clio en el que se desplazaban las víctimas.
Como consecuencia del choque, el auto perdió el control, tumbó, dio varios giros y terminó colisionando contra un poste de madera del tendido eléctrico. El impacto destruyó por completo el vehículo.
Un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el fallecimiento de ambos ocupantes del Clio, un hombre de 46 años y una mujer de 41, quienes murieron en el acto producto de la violencia del siniestro.
Germán, amigo de una de las víctimas, señaló en diálogo con Cadena 3 que “aparentemente los colisionaron de atrás, viniendo a alta velocidad”, y remarcó: “Es impresionante el impacto”.
Las primeras pericias indican que el choque se produjo por alcance, aunque la mecánica del siniestro continúa bajo análisis por parte de los investigadores.
El conductor de la camioneta, un joven de 28 años, sufrió traumatismos faciales y fue trasladado al hospital San Roque, donde permanece internado con custodia policial.
El caso quedó a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que investiga las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades y eventuales imputaciones penales.
La causa sigue en etapa investigativa, mientras se aguardan los resultados de peritajes técnicos, informes médicos y declaraciones testimoniales.