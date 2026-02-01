Ocurrió en barrio Ferreyra

Impacto fatal en Córdoba: una pareja murió tras ser embestida por una camioneta

Un hombre de 46 años y una mujer de 41 fallecieron durante la madrugada del domingo en barrio Industrial Ferreyra, en la capital cordobesa, luego de que el auto en el que se trasladaban fuera embestido por una camioneta. El hecho es investigado por la Justicia.