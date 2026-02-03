Video

Pánico y asombro en el río Neuquén: apareció un Ford Falcon flotando y los vecinos lo llevaron a la orilla

En medio de la ola de calor y con el río repleto de gente, un Ford Falcon apareció flotando río abajo en Centenario: sin ayuda inmediata de maquinaria, los propios bañistas se organizaron, lo sujetaron y lo empujaron hasta la orilla.