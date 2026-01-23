Medio país en alerta amarilla por temperaturas extremas: cómo estará el clima en Santa Fe
El SMN emite alerta por ola de calor en Argentina, afectando a varias provincias con temperaturas que superarán los 30°C. El fenómeno climático persistirá hasta el domingo, instando a seguir recomendaciones de salud y cuidado ambiental.
Santa Fe puso a punto sus playas, para una temporada estival que se espera calurosa. Foto: Fernando Nicola.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para varias provincias de Argentina, anticipando una nueva ola de calor que se consolidará durante el fin de semana y elevará las máximas en amplias zonas del centro y norte del país. El fenómeno climático obliga a tomar precauciones sanitarias y ambientales ante posibles efectos adversos.
El SMN proyecta que desde este viernes y hasta al menos el fin de semana, las temperaturas permanecerán elevadas en diversas regiones de Argentina, con máximas que oscilarán entre 30°C y 40°C, dependiendo de la zona.
Según los reportes meteorológicos, el calor intenso será particularmente fuerte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el interior bonaerense, partes de Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y otras provincias, donde se mantendrán valores térmicos altos, con sensación térmica superior a las temperaturas oficiales.
El SMN advierte que estas condiciones, típicas de la temporada estival, pueden representar un riesgo moderado para la salud y actividades cotidianas, por lo que se recomienda prestar atención a las indicaciones oficiales y a las condiciones locales de cada región.
Regiones más afectadas y duración del fenómeno
La advertencia climatológica rige para múltiples provincias:
AMBA y sus alrededores, donde las máximas podrían superar los 32 °C.
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, con registros previstos de hasta 36 °C o más.
Otras jurisdicciones del centro y norte argentino también se encuentran bajo aviso por calor, aunque con variaciones según los sistemas meteorológicos locales.
Este episodio de altas temperaturas obedece a la trayectoria de una masa de aire cálido que cubre gran parte del territorio, generando condiciones estables y elevadas durante varios días. Los modelos climáticos prevén que el calor persistirá al menos hasta el domingo, con posibilidad de un descenso gradual en algunas regiones hacia principios de la próxima semana.
El calor permaneceré durante el fin de semana. Créditos: Guillermo Di Salvatore
Clima en Santa Fe: altas temperaturas y alerta amarilla
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), toda la provincia de Santa Fe se encuentra bajo alerta amarilla por altas temperaturas ante la llegada de una ola de calor que se consolidará durante el fin de semana.
Esto significa que las temperaturas superarán ampliamente los valores habituales para la época y pueden representar un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.
Pronóstico por días
Viernes: cielo mayormente despejado y máximas cercanas a 37 °C en gran parte del territorio.
Sábado: la tendencia de calor se intensifica con mínima de 22 °C y máxima alrededor de 38 °C bajo cielo despejado.
Domingo: continúa el calor extremo con máximas que podrían alcanzar los 39 °C, lo que aumenta la sensación térmica.
Además, otras proyecciones señalan que las marcas térmicas podrían superar los 38 °C en Rosario y el sur santafesino durante el pico de la ola de calor, acentuando las condiciones sofocantes, especialmente combinado con humedad.
En estos días es clave mantener una hidratación constante, incluso sin sensación de sed. Créditos: Mauricio Garin
Recomendaciones para cuidar la salud y el ambiente
Frente a estas condiciones, los especialistas recomiendan adoptar medidas de prevención, que incluyen:
Mantener una hidratación constante, sin esperar a tener sed.
Evitar la exposición al sol directo en las horas de mayor radiación (entre las 10 y las 16 h).
Usar ropa ligera y colores claros, y protegerse con sombrero y anteojos.
Prestar especial atención a bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, grupos más vulnerables al calor.
Buscar espacios ventilados o con aire acondicionado en la medida de lo posible para reducir la sensación térmica.
Además, ante la persistencia de estas altas temperaturas, las autoridades ambientales advierten sobre el riesgo de incendios forestales y rurales, especialmente en zonas con vegetación seca y ausencia de lluvias recientes, lo que puede intensificar el impacto del calor.