Todo el fin de semana

Medio país en alerta amarilla por temperaturas extremas: cómo estará el clima en Santa Fe

El SMN emite alerta por ola de calor en Argentina, afectando a varias provincias con temperaturas que superarán los 30°C. El fenómeno climático persistirá hasta el domingo, instando a seguir recomendaciones de salud y cuidado ambiental.