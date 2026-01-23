Cuidados

Altas temperaturas: recomendaciones para prevenir golpes de calor en los grupos más vulnerables

Ante el pronóstico de jornadas con calor extremo, el Ministerio de Salud de Santa Fe recordó una serie de cuidados clave para evitar el golpe de calor, una afección potencialmente grave que puede afectar especialmente a bebés, niños, adolescentes y personas mayores.