Alerta por tormentas fuertes y granizo para Santa Fe y cinco provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias por tormentas de variada intensidad, con posible caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento que afectarán hoy a varias regiones, incluida la provincia de Buenos Aires.
Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta que afecta a seis provincias argentinas por la posible ocurrencia de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y posible granizo.
Las condiciones comenzaron a deteriorarse durante las primeras horas del día y se espera que la situación climática se mantenga inestable hasta entrada la noche.
Qué se espera del fenómeno
El organismo nacional detalló que las tormentas podrían dejar acumulados de precipitación entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos casos podrían superarse esos valores, especialmente en zonas donde se desarrollen células de tormenta más intensas. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h y caída de granizo en distintos puntos.
Estas condiciones adversas podrían generar complicaciones en rutas, anegamientos temporarios en zonas urbanas y daños menores en viviendas o vehículos.
En las últimas semanas, varias provincias del centro y norte del país sufrieron tormentas similares con importantes daños materiales, caída de árboles, cortes de energía y calles anegadas. En algunos casos, el granizo afectó cultivos y estructuras rurales. Por eso, desde Defensa Civil insisten en la necesidad de tomar con seriedad cada alerta emitida y actuar con responsabilidad.
El aviso incluye eventual caída de granizo. Crédito: Manuel Fabatía.
Recomendaciones oficiales
Frente a este escenario meteorológico, se recomienda:
Evitar permanecer al aire libre durante tormentas.
No sacar residuos ni objetos que puedan obstruir desagües.
Asegurar ventanas, puertas y objetos que puedan volarse.
Desenchufar artefactos eléctricos si hay riesgo de ingreso de agua.
No refugiarse bajo árboles ni postes de luz.
Seguir los informes oficiales y estar atentos a nuevas actualizaciones del pronóstico.
Los conductores deben extremar precauciones en rutas y caminos, especialmente en zonas rurales o donde el agua pueda acumularse. La visibilidad reducida, el pavimento mojado y la posibilidad de granizo hacen que cualquier desplazamiento requiera mayor atención.
Estas tormentas estivales se forman por la combinación de altas temperaturas, humedad ambiental y frentes fríos en altura, una mezcla que genera inestabilidad atmosférica.
Cuando estas masas de aire caliente y húmedo ascienden, entran en contacto con capas más frías, provocando la condensación rápida del vapor de agua, lo que da origen a nubes de desarrollo vertical con gran potencial para tormentas severas, incluyendo granizo y descargas eléctricas.
El fenómeno climático que afecta a buena parte del país este miércoles se inscribe en un contexto de verano con alta humedad y calor, lo que favorece la formación de tormentas intensas. Las autoridades piden a la población mantenerse informada, evitar riesgos innecesarios y tomar todas las medidas necesarias para protegerse hasta que cesen las condiciones adversas.