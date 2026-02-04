#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Pronóstico

Alerta por tormentas fuertes y granizo para Santa Fe y cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias por tormentas de variada intensidad, con posible caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento que afectarán hoy a varias regiones, incluida la provincia de Buenos Aires.

Alerta por tormentas fuertes y granizo para Santa Fe.Alerta por tormentas fuertes y granizo para Santa Fe.
Seguinos en
Por: 

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta que afecta a seis provincias argentinas por la posible ocurrencia de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y posible granizo.

Las provincias incluidas en la alerta son:

  • Santa Fe
  • Mendoza
  • Córdoba

Las condiciones comenzaron a deteriorarse durante las primeras horas del día y se espera que la situación climática se mantenga inestable hasta entrada la noche.

El SMN emitió advertencias por tormentas de variada intensidad.El SMN emitió advertencias por tormentas de variada intensidad.

Qué se espera del fenómeno

El organismo nacional detalló que las tormentas podrían dejar acumulados de precipitación entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos casos podrían superarse esos valores, especialmente en zonas donde se desarrollen células de tormenta más intensas. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h y caída de granizo en distintos puntos.

Estas condiciones adversas podrían generar complicaciones en rutas, anegamientos temporarios en zonas urbanas y daños menores en viviendas o vehículos.

Mirá también¿Puede la ciudad de Santa Fe llegar a los 44 grados esta semana?

Antecedentes recientes

En las últimas semanas, varias provincias del centro y norte del país sufrieron tormentas similares con importantes daños materiales, caída de árboles, cortes de energía y calles anegadas. En algunos casos, el granizo afectó cultivos y estructuras rurales. Por eso, desde Defensa Civil insisten en la necesidad de tomar con seriedad cada alerta emitida y actuar con responsabilidad.

El aviso incluye eventual caída de granizo. Crédito: Manuel FabatíaEl aviso incluye eventual caída de granizo. Crédito: Manuel Fabatía.

Recomendaciones oficiales

Frente a este escenario meteorológico, se recomienda:

  • Evitar permanecer al aire libre durante tormentas.
  • No sacar residuos ni objetos que puedan obstruir desagües.
  • Asegurar ventanas, puertas y objetos que puedan volarse.
  • Desenchufar artefactos eléctricos si hay riesgo de ingreso de agua.
  • No refugiarse bajo árboles ni postes de luz.

Seguir los informes oficiales y estar atentos a nuevas actualizaciones del pronóstico.

Mirá tambiénIncendios en Chubut: las voces de los brigadistas santafesinos que luchan contra el fuego

Precaución para quienes circulen

Los conductores deben extremar precauciones en rutas y caminos, especialmente en zonas rurales o donde el agua pueda acumularse. La visibilidad reducida, el pavimento mojado y la posibilidad de granizo hacen que cualquier desplazamiento requiera mayor atención.

Estas tormentas estivales se forman por la combinación de altas temperaturas, humedad ambiental y frentes fríos en altura, una mezcla que genera inestabilidad atmosférica.

Cuando estas masas de aire caliente y húmedo ascienden, entran en contacto con capas más frías, provocando la condensación rápida del vapor de agua, lo que da origen a nubes de desarrollo vertical con gran potencial para tormentas severas, incluyendo granizo y descargas eléctricas.

El fenómeno climático que afecta a buena parte del país este miércoles se inscribe en un contexto de verano con alta humedad y calor, lo que favorece la formación de tormentas intensas. Las autoridades piden a la población mantenerse informada, evitar riesgos innecesarios y tomar todas las medidas necesarias para protegerse hasta que cesen las condiciones adversas.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Buenos Aires
Santa Fe
La Pampa
San Luis
Mendoza
Córdoba
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro