Crisis energética

Ola de calor y apagones en el AMBA: más de 16 mil usuarios sin luz

Una intensa ola de calor afecta al Gran Buenos Aires con temperaturas por encima de los 35°C. Más de 16 mil usuarios permanecen sin suministro eléctrico en barrios porteños y localidades del conurbano, en una jornada marcada por el colapso del sistema energético ante la alta demanda.