Obras, inversión educativa y un nuevo jardín: Pullaro recorrió localidades del departamento Iriondo
El gobernador supervisó obras provinciales en localidades del departamento Iriondo y dejó inaugurado el Jardín de Infantes N° 381 en Salto Grande, donde destacó que la educación “es fundamental para fortalecer a la sociedad”.
Pullaro anticipó que la Provincia inaugurará 7 establecimientos educativos antes del inicio de clases
El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió localidades del sur santafesino, donde supervisó obras que se llevan adelante con fondos provinciales y dejó inaugurado un nuevo jardín de infantes. Allí destacó la apuesta del Gobierno Provincial por la educación, a la que consideró “fundamental para fortalecer a la sociedad”.
La recorrida del martes por el departamento Iriondo incluyó a Lucio V. López, donde visitó la obra del gasoducto, la cual se encuentra licitada y con materiales acopiados; también Bustinza para supervisar la obra de desagüe de calle Uruguay, que es financiada por el Ministerio de Obras Públicas por un valor de $ 800 millones;.
Y finalmente en Salto Grande dejó inaugurado el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 381, que se construyó para ofrecer un espacio seguro, funcional y de calidad para la primera infancia.
“La educación es fundamental”
El gobernador destacó la inversión del gobierno de Santa Fe en infraestructura educativa, señalando que son siete las instituciones que se inauguran en la provincia antes de que empiecen las clases este 2026; “y en lo que va de nuestra gestión ya llevamos 54 escuelas terminadas o casi terminadas”, valoró.
“Para nosotros la educación es fundamental”, remarcó Pullaro.
Finalmente, el mandatario santafesino expresó: “A mí me pone muy contento que muchos niños y que muchas niñas puedan tener la infraestructura educativa que necesitan y que merecen, y que la puedan disfrutar pero también aprender, la única manera que tenemos nosotros de fortalecer a esta sociedad”.
Referencia en Latinoamérica
El ministro de Educación, José Goity, valoró la decisión del gobernador Pullaro al iniciar la gestión de que “se tenían que culminar todas las obras que estaban iniciadas y las que estaban en proyecto y las que no habían empezado, se tenían que empezar y se tenían que terminar”.
En ese sentido, indicó que una de las prioridades era el flamante jardín de Salto Grande, al que consideró “una obra de calidad, que está siendo vista como referencia de construcción educativa en Latinoamérica”.
La presidenta comunal de la localidad, Nerea Álvarez, agradeció a las autoridades provinciales y señaló: “Más que inaugurando una obra, estamos abriendo las puertas de un lugar que van a habitar diariamente todos los niños y niñas de Salto Grande. El logro es de todos”.
Presentes
En la recorrida estuvieron presentes también el ministro de Economía, Pablo Olivares; el director de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo de la Provincia (Acefe), Gonzalo Saglione; el secretario de Coordinación de Economía, Gabriel Rosti.
El senador provincial por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto; la secretaria general de Educación, María Martín; la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis; la subsecretaria de Educación Inicial, Marcela Combin; la delegada de la Región V de Educación, Marisa Príncipe; jefes comunales de la región, entre otras autoridades.