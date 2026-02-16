Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de un joven en el carnaval de Mercedes

En las últimas horas, la investigación por el crimen de Brian Cabrera sumó un nuevo avance con la detención de un tercer sospechoso, acusado de haber tenido un rol clave en el hecho ocurrido durante los festejos de carnaval en la ciudad de Mercedes.
La causa sumó un nuevo imputado señalado por haber aportado el arma utilizada en el ataque, mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de los hechos ocurridos durante los festejos.
En las últimas horas, la investigación por el crimen de Brian Cabrera sumó un nuevo avance con la detención de un tercer sospechoso, acusado de haber tenido un rol clave en el hecho ocurrido durante los festejos de carnaval en la ciudad de Mercedes.
De acuerdo con la información oficial, el nuevo aprehendido fue identificado como Omar Teodoro Auza, de 54 años. Los investigadores sostienen que habría facilitado el arma utilizada en el ataque, motivo por el cual quedó imputado y a disposición de la Justicia.
Con esta detención, ya son tres las personas involucradas formalmente en la causa, que intenta reconstruir con precisión lo ocurrido durante la madrugada del domingo.
El mismo día del crimen, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a dos personas señaladas como quienes mantuvieron el conflicto directo con la víctima y efectuaron los disparos. Se trata de María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19.
Durante el operativo, los agentes secuestraron un arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque y que ahora es analizada como prueba central dentro del expediente judicial.
El hecho se produjo sobre la avenida 29, entre las calles 24 y 22, mientras se desarrollaban los festejos y una banda tocaba en el escenario principal. Según la reconstrucción preliminar, todo comenzó con una discusión que fue subiendo de tono en medio de la multitud.
En un momento del enfrentamiento, uno de los involucrados extrajo un arma y comenzó a disparar. La situación generó pánico generalizado: la música se interrumpió, las familias corrieron para resguardarse y el evento terminó de manera abrupta.
Los disparos impactaron en el joven de 18 años, quien sufrió heridas graves en la cabeza y el pecho. Tras caer al asfalto, fue asistido de urgencia y trasladado al hospital Blas Dubarry.
El joven ingresó al centro de salud en estado crítico. A pesar de los intentos médicos por estabilizarlo, horas más tarde sufrió dos paros cardiorrespiratorios y falleció, lo que generó una fuerte conmoción en la comunidad.
Gracias a los testimonios de testigos y al análisis de cámaras de seguridad de la zona, las fuerzas de seguridad lograron identificar rápidamente a los sospechosos y desplegar un operativo cerrojo que permitió las detenciones.
La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Mercedes, que continúa trabajando para determinar con exactitud las responsabilidades de cada uno de los imputados y el contexto en el que se produjo el crimen.