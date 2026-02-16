Alcoholemia "elevada" para un conductor en la ruta nacional 11

Un conductor de motovehículo fue sancionado este fin de semana en el norte provincial luego de arrojar un resultado de alcoholemia positiva “elevada” durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Avellaneda.
El control se enmarca en el operativo de prevención desplegado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial en los principales corredores turísticos de Santa Fe.
Un conductor de motovehículo fue sancionado este fin de semana en el norte provincial luego de arrojar un resultado de alcoholemia positiva “elevada” durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Avellaneda.
El procedimiento se enmarca en el operativo de prevención que la Agencia Provincial de Seguridad Vial despliega en los principales corredores turísticos de la provincia, especialmente durante el fin de semana largo, cuando se incrementa notablemente la circulación vehicular.
Según informaron fuentes oficiales, agentes de la Guardia Provincial detuvieron la marcha del motociclista en uno de los controles instalados en la zona. Al realizarle el test correspondiente, el resultado arrojó 2,85 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy superior a los límites permitidos por la normativa vigente que rige en todo el territorio santafesino.
Ante la infracción, se procedió a labrar el acta correspondiente, retener la licencia de conducir del involucrado y retirar el rodado de circulación, a fin de evitar riesgos para el propio conductor y para terceros. No se informaron incidentes adicionales vinculados al procedimiento.
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial remarcaron que estos controles forman parte del “Operativo Verano”, un dispositivo especial que refuerza la presencia de agentes en rutas y accesos turísticos de la provincia durante las 24 horas. El objetivo es reducir la siniestralidad vial y prevenir conductas temerarias, como el consumo de alcohol antes de conducir.
En ese marco, las autoridades insistieron en la importancia de cumplir con las normas básicas de seguridad: portar la documentación obligatoria del vehículo, respetar los límites de velocidad y, fundamentalmente, no consumir alcohol si se va a conducir. “Alcohol cero” es la consigna que se repite en cada puesto de control.
La Ruta Nacional 11 es uno de los corredores más transitados del norte santafesino, por lo que los operativos continuarán de manera intensiva durante todo el fin de semana largo, con el propósito de garantizar una circulación segura y prevenir tragedias evitables.