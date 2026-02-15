Accidente en el Carnaval de Río: una carroza se descontroló y dejó varios heridos

Un grave accidente empañó las celebraciones del carnaval en Río de Janeiro luego de que una carroza se descontrolara y avanzara sobre el público, provocando heridos y escenas de pánico en medio de uno de los eventos más emblemáticos de Brasil.
El hecho ocurrió durante un desfile en Río de Janeiro, cuando una carroza perdió el control y avanzó hacia la zona donde se encontraba la gente. El incidente generó momentos de tensión en plena celebración.
El episodio ocurrió durante uno de los tradicionales desfiles del carnaval carioca, una fiesta que convoca cada año a miles de turistas y locales. Según los primeros reportes, el carro alegórico perdió estabilidad mientras avanzaba por el circuito del desfile y terminó invadiendo el sector destinado a espectadores.
Testigos describieron momentos de desesperación cuando la estructura se desplazó de manera inesperada, obligando a muchos a correr para evitar ser alcanzados.
Algunas personas no lograron esquivar la carroza y fueron aplastadas o golpeadas por partes del vehículo, lo que dejó un saldo de varios heridos.
Equipos médicos y personal de seguridad que se encontraban en el lugar intervinieron rápidamente para asistir a las víctimas y trasladarlas a centros de salud cercanos. En paralelo, las autoridades iniciaron un operativo para despejar la zona y evitar nuevos riesgos.
Aunque el carnaval de Río es reconocido mundialmente por su organización y magnitud, en ocasiones anteriores se registraron incidentes similares vinculados a fallas técnicas en estructuras móviles durante los desfiles. Estos eventos suelen generar debates sobre los protocolos de seguridad en celebraciones multitudinarias.
Tras el accidente, las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar qué provocó la pérdida de control de la carroza.
Entre las hipótesis iniciales se mencionaron posibles fallas mecánicas o problemas en el sistema de dirección, aunque los peritajes serán clave para establecer responsabilidades.
El incidente reavivó la preocupación sobre las condiciones de seguridad en eventos masivos como el carnaval, donde participan enormes estructuras móviles y miles de personas se concentran en espacios relativamente reducidos.
Especialistas en seguridad pública remarcaron la importancia de reforzar controles técnicos previos y protocolos de evacuación.
A pesar del susto, los organizadores señalaron que el resto de las actividades continuó con normalidad, aunque bajo estricta supervisión. En muchos casos, este tipo de episodios obliga a revisar normas y reforzar medidas preventivas para garantizar la integridad tanto de participantes como de espectadores.