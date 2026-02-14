#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
La fiesta emblemática de Brasil

Comenzó el Carnaval de Río: cronograma, precios y cómo verlo desde otros países

Desde la ceremonia del Rey Momo y los valores de las entradas al Sambódromo hasta la celebración en los “blocos”, todo lo que tenés que saber para entender la tradicional celebración carioca.

El corazón del espectáculo está en el Sambódromo Marquês de Sapucaí, pero también se celebra en los barrios.El corazón del espectáculo está en el Sambódromo Marquês de Sapucaí, pero también se celebra en los barrios.
Seguinos en
Por: 

El Carnaval de Río de Janeiro es la fiesta más emblemática de Brasil y uno de los eventos culturales más impactantes del planeta. Cada año, antes del inicio de la Cuaresma, la ciudad se transforma en un escenario gigante donde conviven desfiles competitivos, celebraciones callejeras masivas y transmisiones televisivas que siguen millones de personas en todo el mundo.

Oficialmente, el carnaval se celebra durante cinco días —del viernes al martes previo al Miércoles de Ceniza—, aunque en la práctica los festejos comienzan semanas antes con ensayos y blocos callejeros, y se extienden hasta el tradicional Desfile de Campeones el sábado siguiente.

El corazón del espectáculo está en el Sambódromo Marquês de Sapucaí, el estadio a cielo abierto diseñado especialmente para los desfiles de las escolas de samba.

La coronación del Rey Momo y la entrega de la llave

Antes del inicio oficial de los festejos, el intendente de Río de Janeiro le entrega de manera simbólica la llave de la ciudad al Rey Momo. Con ese gesto, se declara formalmente inaugurado el carnaval.

La ceremonia suele realizarse en el Palacio Municipal y marca el traspaso simbólico del “poder” al espíritu festivo. Desde ese momento, el Rey Momo —figura tradicional inspirada en el dios griego de la burla y la sátira— se convierte en la máxima autoridad del carnaval durante esos días.

No es un personaje fijo: cada año se elige a una persona (históricamente un hombre carismático y de presencia imponente, aunque el perfil ha ido cambiando con el tiempo) que encarna la alegría, el humor y el desenfreno propios de la fiesta.

(260213) -- RIO DE JANEIRO, 13 febrero, 2025 (Xinhua) -- El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes (c-atrás), entrega las llaves de la ciudad al rey Momo del Carnaval, Danilo Vieira (d-frente), en la ceremonia de inauguración de la temporada de Carnaval 2026, en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de febrero de 2026. La temporada de Carnaval 2026 en Brasil tendrá un impacto económico calculado en 18.600 millones de reales (unos 3.720 millones de dólares), lo que significará 10 por ciento más frente al mismo período del año anterior y el mejor resultado para el período desde el inicio de la serie histórica en 2011, según estimaciones del Gobierno y del sector privado. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (oa) (ra) (vf)Eduardo Paes entrega las llaves de la ciudad a Danilo Vieira este viernes. Reuters.

Es un ritual breve pero muy potente en términos simbólicos: a partir de ese momento, la ciudad queda, literalmente, en manos del carnaval.

El Momo de 2026 es Danilo Vieira, de 30 años, oriundo de Río, quien estará al frente de las celebraciones.

¿Las escolas compiten? ¿Hay premios?

Sí. Las principales escuelas integran el llamado Grupo Especial y compiten con desfiles temáticos que incluyen miles de integrantes, carrozas monumentales, vestuarios impactantes y una batería en vivo que marca el pulso de la noche.

Un jurado evalúa distintos rubros, como samba-enredo (la canción que guía el desfile), armonía, evolución, fantasías y alegorías. La escuela con mayor puntaje es consagrada campeona.

(240108) -- RIO DE JANEIRO, 8 enero, 2024 (Xinhua) -- Imagen del 7 de enero de 2024 de una juerguista de la escuela de samba Unidos do Porto da Pedra participando en el primer día de ensayo técnico para los desfiles de Carnaval, en el Sambódromo, en Río de Janeiro, Brasil. (Xinhua/Claudia Martini) (cm) (oa) (ah) (ce)Ensayo técnico de la escuela de samba Unidos do Porto da Pedra, en 2024.

El premio no es un gran cheque en efectivo, sino el prestigio, la visibilidad y el impulso económico indirecto que llega luego a través de patrocinadores y mayor apoyo para el año siguiente.

Un dato clave para entender mejor el espectáculo: cada escola desarrolla una historia temática. La letra del samba-enredo, las carrozas y los trajes forman parte de esa narrativa. Conocer el argumento suma contexto y permite apreciar detalles que, a simple vista, pueden pasar desapercibidos.

Cuánto cuestan las entradas al Sambódromo

Los precios varían según la ubicación y la noche elegida. Hay opciones populares en gradas con valores más accesibles y también sectores exclusivos como frisas y camarotes VIP, cuyos precios pueden multiplicarse varias veces e incluir servicios como catering y bebidas.

Según la propia organización, las entradas básicas (gradas populares) cuestan alrededor de R$20 a R$200. Son económicas, pero la vista es más lejana). Las butacas numeradas (tienen mejor vista) cuestan entre R$200 a R$600 por noche de desfile.

(220421) -- RIO DE JANEIRO, 21 abril, 2022 (Xinhua) -- Imagen del 20 de abril de 2022 de juerguistas participando en el desfile de carnaval, en Río de Janeiro, Brasil. El desfile del carnaval, el cual se pospuso de su fecha original en febrero debido a la propagación de la variante Omicron, se inauguró el miércoles por la noche en Río de Janeiro. (Xinhua/Wang Tiancong) (sm) (ah) (vf)Una vista del Sámbódromo en pleno desfile, en una imagen de archivo.

Las frisas y palcos, cerca de la pista, cuestan entre R$1.000 – R$2.500; y los camarotes o palcos VIP pueden ir desde R$3.000 hasta más de R$10.000 por noche, con servicios como buffet, open bar y mejores vistas.

Las entradas más baratas suelen agotarse rápido y se venden con anticipación. Además, los precios suben mucho cuando desfilan las escuelas del Grupo Especial y el día del Desfile de Campeones.

El “otro” carnaval de Río: la fiesta callejera en los blocos

Más allá del Sambódromo, la esencia popular del carnaval está en los blocos, agrupaciones que organizan fiestas callejeras gratuitas en distintos barrios de Río de Janeiro.

En los blocos no hay competencia ni jurado: la gente va disfrazada, baila detrás de bandas en vivo y celebra durante horas en un clima festivo y descontracturado. Pueden participar tanto locales como turistas, sin necesidad de entrada.

En los blocos se vive "otro" carnaval.En los blocos se vive "otro" carnaval.

Algunos blocos tradicionales convocan a multitudes -como Cordão da Bola Preta o Sargento Pimenta- y forman parte del calendario oficial de la ciudad.

Cronograma 2026

13 de febrero: desfiles de las escuelas de samba del Série Ouro, donde las escuelas emergentes muestran su talento y creatividad en el Sambódromo, buscando un lugar en el prestigioso Grupo Especial.

14 de febrero – fiesta en los blocos

15 de febrero: primera noche de desfiles de las escuelas de samba del Grupo Especial en el Sambódromo.

16 de febrero: segunda noche de desfiles del Grupo Especial en el Sambódromo.

17 de febrero: última noche de desfiles del Grupo Especial en el Sambódromo. La competición llega a su punto culminante y se conoce a la campeona de este año.

21 de febrero: "El Día de las Campeonas" - Desfle de ganadores.

Cómo verlo desde Argentina por TV o streaming

Para quienes no viajan, el carnaval también se puede seguir en vivo. En Brasil, la transmisión está a cargo de la cadena TV Globo -que se puede ver en algunas grillas de televisión por cable o accediendo a Globoplay-, y cada año se habilitan señales y plataformas digitales para el público internacional.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Brasil
Videos
Turismo
Cine Series Televisión
Religión
Streaming
Show

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro