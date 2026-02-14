Comenzó el Carnaval de Río: cronograma, precios y cómo verlo desde otros países

El Carnaval de Río de Janeiro es la fiesta más emblemática de Brasil y uno de los eventos culturales más impactantes del planeta. Cada año, antes del inicio de la Cuaresma, la ciudad se transforma en un escenario gigante donde conviven desfiles competitivos, celebraciones callejeras masivas y transmisiones televisivas que siguen millones de personas en todo el mundo.
Oficialmente, el carnaval se celebra durante cinco días —del viernes al martes previo al Miércoles de Ceniza—, aunque en la práctica los festejos comienzan semanas antes con ensayos y blocos callejeros, y se extienden hasta el tradicional Desfile de Campeones el sábado siguiente.
El corazón del espectáculo está en el Sambódromo Marquês de Sapucaí, el estadio a cielo abierto diseñado especialmente para los desfiles de las escolas de samba.
La coronación del Rey Momo y la entrega de la llave
Antes del inicio oficial de los festejos, el intendente de Río de Janeiro le entrega de manera simbólica la llave de la ciudad al Rey Momo. Con ese gesto, se declara formalmente inaugurado el carnaval.
La ceremonia suele realizarse en el Palacio Municipal y marca el traspaso simbólico del “poder” al espíritu festivo. Desde ese momento, el Rey Momo —figura tradicional inspirada en el dios griego de la burla y la sátira— se convierte en la máxima autoridad del carnaval durante esos días.
No es un personaje fijo: cada año se elige a una persona (históricamente un hombre carismático y de presencia imponente, aunque el perfil ha ido cambiando con el tiempo) que encarna la alegría, el humor y el desenfreno propios de la fiesta.
Eduardo Paes entrega las llaves de la ciudad a Danilo Vieira este viernes. Reuters.
Es un ritual breve pero muy potente en términos simbólicos: a partir de ese momento, la ciudad queda, literalmente, en manos del carnaval.
El Momo de 2026 es Danilo Vieira, de 30 años, oriundo de Río, quien estará al frente de las celebraciones.
¿Las escolas compiten? ¿Hay premios?
Sí. Las principales escuelas integran el llamado Grupo Especial y compiten con desfiles temáticos que incluyen miles de integrantes, carrozas monumentales, vestuarios impactantes y una batería en vivo que marca el pulso de la noche.
Un jurado evalúa distintos rubros, como samba-enredo (la canción que guía el desfile), armonía, evolución, fantasías y alegorías. La escuela con mayor puntaje es consagrada campeona.
Ensayo técnico de la escuela de samba Unidos do Porto da Pedra, en 2024.
El premio no es un gran cheque en efectivo, sino el prestigio, la visibilidad y el impulso económico indirecto que llega luego a través de patrocinadores y mayor apoyo para el año siguiente.
Un dato clave para entender mejor el espectáculo: cada escola desarrolla una historia temática. La letra del samba-enredo, las carrozas y los trajes forman parte de esa narrativa. Conocer el argumento suma contexto y permite apreciar detalles que, a simple vista, pueden pasar desapercibidos.
Cuánto cuestan las entradas al Sambódromo
Los precios varían según la ubicación y la noche elegida. Hay opciones populares en gradas con valores más accesibles y también sectores exclusivos como frisas y camarotes VIP, cuyos precios pueden multiplicarse varias veces e incluir servicios como catering y bebidas.
Según la propia organización, las entradas básicas (gradas populares) cuestan alrededor de R$20 a R$200. Son económicas, pero la vista es más lejana). Las butacas numeradas (tienen mejor vista) cuestan entre R$200 a R$600 por noche de desfile.
Una vista del Sámbódromo en pleno desfile, en una imagen de archivo.
Las frisas y palcos, cerca de la pista, cuestan entre R$1.000 – R$2.500; y los camarotes o palcos VIP pueden ir desde R$3.000 hasta más de R$10.000 por noche, con servicios como buffet, open bar y mejores vistas.
Las entradas más baratas suelen agotarse rápido y se venden con anticipación. Además, los precios suben mucho cuando desfilan las escuelas del Grupo Especial y el día del Desfile de Campeones.
El “otro” carnaval de Río: la fiesta callejera en los blocos
Más allá del Sambódromo, la esencia popular del carnaval está en los blocos, agrupaciones que organizan fiestas callejeras gratuitas en distintos barrios de Río de Janeiro.
En los blocos no hay competencia ni jurado: la gente va disfrazada, baila detrás de bandas en vivo y celebra durante horas en un clima festivo y descontracturado. Pueden participar tanto locales como turistas, sin necesidad de entrada.
En los blocos se vive "otro" carnaval.
Algunos blocos tradicionales convocan a multitudes -como Cordão da Bola Preta o Sargento Pimenta- y forman parte del calendario oficial de la ciudad.
Cronograma 2026
13 de febrero: desfiles de las escuelas de samba del Série Ouro, donde las escuelas emergentes muestran su talento y creatividad en el Sambódromo, buscando un lugar en el prestigioso Grupo Especial.
14 de febrero – fiesta en los blocos
15 de febrero: primera noche de desfiles de las escuelas de samba del Grupo Especial en el Sambódromo.
16 de febrero: segunda noche de desfiles del Grupo Especial en el Sambódromo.
17 de febrero: última noche de desfiles del Grupo Especial en el Sambódromo. La competición llega a su punto culminante y se conoce a la campeona de este año.
21 de febrero: "El Día de las Campeonas" - Desfle de ganadores.
Cómo verlo desde Argentina por TV o streaming
Para quienes no viajan, el carnaval también se puede seguir en vivo. En Brasil, la transmisión está a cargo de la cadena TV Globo -que se puede ver en algunas grillas de televisión por cable o accediendo a Globoplay-, y cada año se habilitan señales y plataformas digitales para el público internacional.