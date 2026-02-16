Casas afectadas

Cinco incendios dañaron viviendas del área metropolitana de Santa Fe durante el fin de semana

Los episodios se registraron entre el sábado y el domingo en la capital provincial y en Santo Tomé. El caso más grave ocurrió en una propiedad donde funcionaba una cantina. No se reportaron personas lesionadas, aunque hubo pérdidas materiales de importancia.