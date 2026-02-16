Cinco incendios dañaron viviendas del área metropolitana de Santa Fe durante el fin de semana
Los episodios se registraron entre el sábado y el domingo en la capital provincial y en Santo Tomé. El caso más grave ocurrió en una propiedad donde funcionaba una cantina. No se reportaron personas lesionadas, aunque hubo pérdidas materiales de importancia.
El fuego provocó daños estructurales y la destrucción de numerosos bienes. Foto: Prensa ABZ
El episodio de mayor magnitud ocurrió el domingo en Los Inmigrantes al 2800. Foto: Prensa ABZ
Los hechos se produjeron con pocas horas de diferencia entre sí y, si bien no dejaron heridos, provocaron daños estructurales y la destrucción de numerosos bienes.
Daños en una cantina
El episodio de mayor magnitud se registró el domingo por la mañana en una vivienda de Los Inmigrantes al 2800, de Santa Fe, donde funcionaba un comedor tipo cantina. Al arribar, el personal constató que el fuego se encontraba generalizado en el interior de la construcción, de mampostería, con tirantería metálica y techo de chapas de zinc.
Para controlar la situación se trabajó con una línea de alta presión durante aproximadamente 40 minutos. La puerta principal estaba abierta, pero fue necesario forzar otra abertura de aluminio, protegida con rejas y candado, para poder ingresar a un sector comprometido. Debido a la intensidad del foco se solicitó colaboración a otra dotación.
Un calefón eléctrico y un lavarropas ardieron en una casa de José Pedroni al 6400. Foto: Prensa ABZ
Las pérdidas fueron totales en el área de comedor: una exhibidora freezer, una cocina industrial, seis garrafas de 10 kilos y una de 15, mesas, utensilios, cajones de bebidas y mercadería.
También se vieron afectados un horno de barro, una motocicleta Yamaha 125, aberturas, el cielorraso de machimbre con fibra de vidrio y parte de la mampostería. Dos habitaciones lindantes lograron preservarse y solo presentaron ahumamiento.
Siniestros controlados
El sábado por la tarde, en José Pedroni al 6400, el propietario de una casa logró sofocar con un balde de agua un foco que se había iniciado en el baño, sobre un calefón eléctrico y que alcanzó un lavarropas plástico. Cuando arribaron los bomberos del Cuartel Zona Norte, la situación ya estaba controlada y los daños se limitaron a esos artefactos.
En Sarmiento al 8000, una mujer utilizó una manguera para apagar el fuego sobre un colchón. Foto: Prensa ABZ
En tanto, pasado el mediodía, en Sarmiento al 8000, una mujer extinguió con una manguera el proceso combustivo que afectó un colchón de dos plazas en el interior de una habitación.
Con ayuda de familiares retiró el elemento al exterior. El episodio dejó daños en la unidad interior de un aire acondicionado y paredes ennegrecidas por hollín.
Intervenciones en Santo Tomé
En jurisdicción de Santo Tomé también se registraron dos hechos el sábado.
En Iriondo al 1500 el calor de un asador afectó un tirante de madera de una casa vecina. Foto: Prensa ABZ
A las 10.30, en Iriondo al 1500, bomberos detectaron humo en el techo de una vivienda y, tras levantar una chapa, hallaron un tirante de madera incandescente. El foco fue extinguido con línea devanadera y se determinó que el calor provenía de un asador lindante. Hubo daños parciales en la estructura del cielorraso.
Más tarde, pasadas las cuatro de la tarde, en Balcarce al 3200, el fuego consumió un colchón en el garaje de una vivienda. El foco ya había sido sofocado por personal policial al momento de la llegada de la dotación. Además del colchón, resultaron afectadas una silla y prendas de vestir.
En Balcarce al 3200, el fuego consumió un colchón en el garaje de una vivienda. Foto: Prensa ABZ
En todos los casos intervino personal policial y las tareas permitieron evitar la propagación a viviendas vecinas, en un fin de semana que mantuvo en alerta a los servicios de emergencia de la región.