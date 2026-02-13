Impresionante incendio en un depósito de la Policía Federal: el fuego arrasó con decenas de autos

Un escenario de llamas y densas columnas de humo negro sorprendió este viernes a los vecinos y transeúntes del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un incendio de grandes proporciones se desató en un depósito perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA), movilizando un importante operativo de emergencia para evitar que el fuego alcance zonas residenciales linderas.
El origen de las llamas
Según las primeras informaciones policiales, el siniestro tuvo su inicio en una playa a cielo abierto ubicada en la intersección de Avenida Vélez Sarsfield y Camino de Sirga. Los peritajes preliminares indican que el fuego comenzó en el interior de un automóvil estacionado en el predio y, debido a las condiciones del lugar, se propagó de forma incontrolable hacia otros rodados y hacia la estructura del depósito judicial.
En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de la Ciudad, quienes establecieron un perímetro de seguridad mientras intentan contener el avance de las llamas hacia los galpones principales del predio. La columna de humo, visible desde varios kilómetros de distancia y desde distintos puntos del conurbano, generó complicaciones en la visibilidad del tránsito en las arterias cercanas.
Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni heridos de gravedad, aunque el personal de salud del SAME se encuentra en el lugar de manera preventiva para asistir a los efectivos que combaten el fuego bajo condiciones de calor extremo.
Un predio bajo la lupa
El depósito judicial afectado suele albergar vehículos secuestrados en distintos operativos de la fuerza federal, muchos de los cuales llevan años en estado de abandono, lo que facilita la propagación de incendios por la presencia de pastizales y materiales altamente inflamables como caucho y tapizados.
Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar si el inicio del fuego en el primer vehículo fue producto de una falla mecánica fortuita o si existió algún factor externo que desencadenara el desastre.