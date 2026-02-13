Voraz incendio en una fábrica de Rafaela: trabajan cinco dotaciones y hay importantes daños
El fuego se inició cerca de las 5 de la mañana en una empresa de muebles ubicada en el sector noroeste de la ciudad. No se informaron heridos hasta el momento y continúan las tareas para contener las llamas.
Intenso incendio en una fábrica del PAER durante la madrugada en Rafaela. Crédito: Belén Casañas.
Un incendio de importantes dimensiones se desató en la madrugada de este viernes en un sector de una fábrica que funciona como taller de muebles. La empresa está ubicada en la intersección de calles Juan López Caula y Ageo Culzoni, en el sector noroeste de la ciudad, dentro del Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER).
Según los primeros datos, el foco ígneo se habría iniciado dentro de la empresa alrededor de las 5:00, aunque por el momento se desconocen las causas que lo originaron. Minutos antes de esa hora fueron convocados los servicios de emergencia, que continuaban trabajando pasadas las 6:30.
El fuego afectó un taller de muebles y parte de un galpón lindero. Crédito: Belén Casañas.
Amplio operativoyalto nivel de alerta
En el lugar trabajaban cinco dotaciones de bomberos, junto a personal de la Guardia Urbana Rafaela, Policía, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y otros efectivos. Además, un segundo camión hidrante de la Municipalidad asistió en las tareas de abastecimiento de agua.
El incendio habría afectado también a un segundo galpón de la misma empresa, donde funciona una imprenta. En principio, el alcance en ese sector sería mínimo, aunque se mantenía un alto nivel de alerta para evitar la propagación de las llamas.
El operativo se extendió por varias horas debido al riesgo estructural. Crédito: Belén Casañas.
Debido a la magnitud del fuego y al riesgo estructural, los bomberos trabajaban desde el exterior del edificio. La situación se desarrolló en una mañana con neblina y escasa visibilidad en la ciudad, lo que complejizó el operativo.
Pasadas las 7.15hs, los efectivos trabajando en el sector indicaron que el incendio estaba controlado. Evaluaban los daños materiales que dejaron las llamas.
Sinreportedeheridos
Hasta el momento no se observaba presencia de ambulancias en el sector, por lo que en primera instancia no se habrían registrado personas lesionadas. No obstante, se aguardaba información oficial para confirmar este dato.
Los daños materiales serían de gran magnitud. Crédito: Belén Casañas.
El espacio afectado presentaría una importante destrucción y las pérdidas materiales serían de gravedad.