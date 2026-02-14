Un hombre murió durante la función de la obra de Matías Alé

La temporada teatral de Mar del Plata se vio sacudida este viernes por una noticia desgarradora. Durante la función de la comedia "La kermesse de la alegría", protagonizada por Matías Alé, un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida tras sufrir una descompensación en plena sala del Teatro Olympia, ubicado en la zona céntrica de la ciudad balnearia.
El momento de la tragedia
El hecho se produjo cuando la obra ya estaba en marcha. Según los primeros reportes, el espectador comenzó a sentirse mal y se desvaneció en su butaca. Ante la emergencia, los actores interrumpieron la representación de inmediato y se solicitó asistencia médica urgente.
A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas en el lugar por personal de emergencias que acudió rápidamente al teatro, los médicos no pudieron revertir el cuadro y confirmaron el fallecimiento del hombre minutos después.
El impacto en el elenco
La situación generó un clima de profunda angustia entre el público y los integrantes de la compañía. Matías Alé, visiblemente afectado por lo sucedido, fue quien debió comunicar la suspensión definitiva de la función. El resto del elenco, que incluye a figuras como el Mago Black y un cuerpo de baile, se mostró consternado ante la fatalidad ocurrida en una noche que estaba destinada al humor y el entretenimiento.
Desde la producción de la obra se informó que las funciones restantes quedan sujetas a lo que dispongan las autoridades del teatro y el estado anímico de los artistas, quienes se pusieron a entera disposición de los familiares de la víctima.
Seguridad y protocolos en sala
El Teatro Olympia, una sala con historia en la cartelera marplatense, activó los protocolos de evacuación de manera ordenada tras confirmarse el deceso, permitiendo el trabajo de los peritos y el personal de salud. El caso quedó bajo investigación para determinar las causas naturales del fallecimiento, aunque todo indica que se trató de un paro cardiorrespiratorio fulminante.
La muerte de un espectador en plena función es uno de los escenarios más difíciles que puede enfrentar una compañía teatral. El brillo de la temporada se opacó en el Olympia por un hecho que recuerda la fragilidad de la vida, incluso en los momentos de mayor esparcimiento.