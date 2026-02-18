Escuchas telefónicas permitieron desarticular parte de la estructura vinculada a "Turu" Mendieta
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a cuatro hombres por confabulación para el tráfico y tenencia de estupefacientes. La investigación se apoyó en intervenciones telefónicas que revelaron vínculos, movimientos de dinero y acuerdos previos para la comercialización de droga.
La Justicia allanó inmuebles de la zona norte donde se produjeron las detenciones en 2024. Foto: Archivo
Intervenciones telefónicas ordenadas en una investigación por narcotráfico permitieron reconstruir el entramado de relaciones y roles dentro de una estructura vinculada a Jorge Alberto Mendieta, alias “Turu”, quien continúa prófugo. A partir de esas escuchas, la Justicia Federal avanzó con allanamientos y obtuvo condenas contra cuatro hombres considerados parte del engranaje operativo.
El juez Luciano Lauría, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, condenó a Alejandro Eduardo Santa Cruz (49), su hijo Daniel Fernando Santa Cruz (22), Fernando Valentín Stival (49) y Antonio Andrés Juárez (36) como coautores del delito de confabulación para el tráfico de estupefacientes en concurso real con tenencia de estupefacientes.
El "Turu" Jorge Alberto Mendieta (39) permanece prófugo desde diciembre de 2024. Foto: Archivo
La pesquisa se originó cuando el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe autorizó la intervención de distintos abonados de telefonía celular. El contenido de esas comunicaciones fue incorporado como prueba y resultó determinante para acreditar la existencia de un acuerdo previo orientado a la comercialización de droga.
Las conversaciones
En una conversación registrada el 11 de mayo de 2024 se escuchan referencias a sumas de dinero —“tres millones”, “trescientos cincuenta dólares”, “faltan doscientos”— junto con menciones a “gramos de la droga”. En otro intercambio, del 12 de octubre de ese año, se discutían valores y modalidades de entrega: “quince sale”, “Diez me dijo Cano”, “O poné los cinco vos”.
También se incorporaron diálogos entre Mendieta y Daniel Santa Cruz en los que se alude a la entrega de dinero y sustancia, así como una comunicación entre Mendieta y Stival donde, bajo referencias encubiertas, se coordinaba un encuentro. Para la Justicia, estos intercambios constituyeron actos manifiestos que exteriorizaron la decisión común de llevar adelante actividades vinculadas al tráfico.
Con base en la información obtenida de las escuchas, el 4 de diciembre de 2024 se ordenaron allanamientos en domicilios de Azopardo al 10400 y 10300, Florencio Fernández al 5400, French al 3400 y en un inmueble rural en Arroyo Leyes.
En los procedimientos se secuestraron 413,05 gramos de marihuana —incluidas cinco plantas— y 46,83 gramos de cocaína fraccionados en más de cien envoltorios, además de teléfonos celulares, una balanza de precisión, dinero en efectivo y anotaciones.
Acuerdo de partes
El tribunal encuadró las conductas en la figura de confabulación, tras el acuerdo de partes alcanzado entre el fiscal general Martín Suárez Faisal y los abogados defensores Julieta Carnaval Sánchez y Sebastián Gervasoni.
Todos los condenados recibieron penas de tres años de prisión. No obstante, Antonio Andrés Juárez, Fernando Valentín Stival y Daniel Fernando Santa Cruz habían recuperado la libertad en el marco del trámite de juicio abreviado, por lo que actualmente se encuentran excarcelados, a la espera del cómputo legal definitivo.
En los allanamientos se secuestraron 413,05 gramos de marihuana y 46,83 gramos de cocaína. Foto: Archivo
La situación de Alejandro Santa Cruz es diferente ya que permanece alojado en el penal de Marcos Paz. Con una condena previa por infracción a la ley de drogas, el tribunal unificó las penas y fijó una sanción única de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, revocando la condicionalidad anterior.
La sentencia también dispuso remitir los efectos secuestrados al juzgado interviniente por su relación con la investigación respecto de Mendieta, cuya captura permanece pendiente.