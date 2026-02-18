Justicia Federal

Escuchas telefónicas permitieron desarticular parte de la estructura vinculada a "Turu" Mendieta

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a cuatro hombres por confabulación para el tráfico y tenencia de estupefacientes. La investigación se apoyó en intervenciones telefónicas que revelaron vínculos, movimientos de dinero y acuerdos previos para la comercialización de droga.