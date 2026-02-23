#HOY:

Microtráfico en el cordón industrial

Desbaratan un kiosco de droga frente a una escuela en Puerto General San Martín

El procedimiento fue realizado por la Gendarmería Nacional Argentina durante un patrullaje preventivo. En la vivienda hallaron a una mujer desvanecida y se activó el protocolo por una presunta situación de trata.

El operativo estuvo a cargo del Escuadrón de Gendarmería de San Lorenzo. Foto: Prensa GNAEl operativo estuvo a cargo del Escuadrón de Gendarmería de San Lorenzo. Foto: Prensa GNA
Un operativo contra el microtráfico permitió desarticular un centro de comercialización de estupefacientes que funcionaba frente a una escuela secundaria en la localidad de Puerto General San Martín. Como resultado del procedimiento, se secuestraron 2.762 dosis de cocaína y marihuana, más de 1,2 millones de pesos en efectivo y diez teléfonos celulares, y quedó detenido un hombre mayor de edad.

El despliegue fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón de Seguridad Ciudadana “San Lorenzo” de Gendarmería, en el marco de patrullajes motorizados preventivos en la zona urbana.

Microtráfico. desbaratan un kiosco de droga frente a una escuela en Puerto General San MartínHay un hombre detenido y se incautaron 2.762 dosis de cocaína y marihuana. Foto: Prensa GNA

Según la información oficial difundida este domingo, la intervención se inició cuando los uniformados observaron a un individuo que intentó evadirlos mientras recorrían la calle Presidente Roca, entre Misiones y Paraguay, del barrio San Sebastián.

Persecución y hallazgo

Al ser interceptado, el sospechoso portaba una bolsa con estupefacientes. A partir de esa aprehensión, los gendarmes profundizaron el rastrillaje y detectaron movimientos compatibles con la venta de droga en una vivienda ubicada en la intersección de Almirante Brown y Néstor Kirchner, frente a la Escuela de Educación Secundaria Orientada (AESO) N° 1328.

Con apoyo de la Unidad de Inteligencia Criminal y del Grupo de Criminalística, ingresaron al inmueble y encontraron envoltorios similares a los incautados en la vía pública, además de dinero en efectivo.

Microtráfico. desbaratan un kiosco de droga frente a una escuela en Puerto General San MartínAdemás de la droga se secuestraron más de 1,2 millones de pesos y diez celulares. Foto: Prensa GNA

Las pruebas de campo determinaron un total de 1 kilo 574 gramos de cocaína —equivalentes a 2.427 dosis— y 512,5 gramos de cannabis sativa, fraccionados en 335 dosis. También se incautaron 1.204.000 pesos argentinos y diez teléfonos celulares que serán peritados.

La fiscal del área de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, Luisina Paponi, dispuso el secuestro de los estupefacientes y demás elementos, y ordenó que el detenido sea remitido a la Comisaría 5ª de la Policía de Santa Fe.

Mujer asistida y posible trata

Durante el registro del inmueble, los uniformados hallaron a una mujer desvanecida sobre una cama. Fue asistida por personal médico que acudió en ambulancia y, una vez estabilizada, manifestó haber sido víctima de violencia. Presentaba signos visibles de agresión en el rostro.

Microtráfico. desbaratan un kiosco de droga frente a una escuela en Puerto General San MartínLa justicia analiza la operatoria en el punto de venta. Foto: Prensa GNA

Ante esa situación, se dio intervención a los organismos competentes para su asistencia y contención, en el marco de una presunta situación de trata de personas. El caso quedó bajo investigación mientras se avanza en el análisis del material secuestrado y en la reconstrucción de la operatoria del punto de venta desarticulado en una zona candente del cordón industrial del Gran Rosario..

microtráfico de estupefacientes
Gendarmería Nacional Argentina
MPA
Rosario
Policía de Santa Fe

