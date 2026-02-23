Desbaratan un kiosco de droga frente a una escuela en Puerto General San Martín
El procedimiento fue realizado por la Gendarmería Nacional Argentina durante un patrullaje preventivo. En la vivienda hallaron a una mujer desvanecida y se activó el protocolo por una presunta situación de trata.
El operativo estuvo a cargo del Escuadrón de Gendarmería de San Lorenzo. Foto: Prensa GNA
Un operativo contra el microtráfico permitió desarticular un centro de comercialización de estupefacientes que funcionaba frente a una escuela secundaria en la localidad de Puerto General San Martín. Como resultado del procedimiento, se secuestraron 2.762 dosis de cocaína y marihuana, más de 1,2 millones de pesos en efectivo y diez teléfonos celulares, y quedó detenido un hombre mayor de edad.
Hay un hombre detenido y se incautaron 2.762 dosis de cocaína y marihuana. Foto: Prensa GNA
Según la información oficial difundida este domingo, la intervención se inició cuando los uniformados observaron a un individuo que intentó evadirlos mientras recorrían la calle Presidente Roca, entre Misiones y Paraguay, del barrio San Sebastián.
Persecución y hallazgo
Al ser interceptado, el sospechoso portaba una bolsa con estupefacientes. A partir de esa aprehensión, los gendarmes profundizaron el rastrillaje y detectaron movimientos compatibles con la venta de droga en una vivienda ubicada en la intersección de Almirante Brown y Néstor Kirchner, frente a la Escuela de Educación Secundaria Orientada (AESO) N° 1328.
Con apoyo de la Unidad de Inteligencia Criminal y del Grupo de Criminalística, ingresaron al inmueble y encontraron envoltorios similares a los incautados en la vía pública, además de dinero en efectivo.
Además de la droga se secuestraron más de 1,2 millones de pesos y diez celulares. Foto: Prensa GNA
Las pruebas de campo determinaron un total de 1 kilo 574 gramos de cocaína —equivalentes a 2.427 dosis— y 512,5 gramos de cannabis sativa, fraccionados en 335 dosis. También se incautaron 1.204.000 pesos argentinos y diez teléfonos celulares que serán peritados.
Durante el registro del inmueble, los uniformados hallaron a una mujer desvanecida sobre una cama. Fue asistida por personal médico que acudió en ambulancia y, una vez estabilizada, manifestó haber sido víctima de violencia. Presentaba signos visibles de agresión en el rostro.
La justicia analiza la operatoria en el punto de venta. Foto: Prensa GNA
Ante esa situación, se dio intervención a los organismos competentes para su asistencia y contención, en el marco de una presunta situación de trata de personas. El caso quedó bajo investigación mientras se avanza en el análisis del material secuestrado y en la reconstrucción de la operatoria del punto de venta desarticulado en una zona candente del cordón industrial del Gran Rosario..