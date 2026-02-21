En el norte provincial

Reconquista: prisión preventiva para una mujer acusada de vender cocaína en barrio La Cortada

La medida fue dispuesta por la jueza Norma Senn a pedido del fiscal Sebastián Galleano. En un allanamiento realizado en Reconquista se secuestraron casi 330 gramos de cocaína, cantidad de la que podrían extraerse unas 1.000 dosis. La imputada ya estaba siendo investigada por el mismo delito y había incumplido normas de conducta previas.