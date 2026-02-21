#HOY:

Reconquista: prisión preventiva para una mujer acusada de vender cocaína en barrio La Cortada

La medida fue dispuesta por la jueza Norma Senn a pedido del fiscal Sebastián Galleano. En un allanamiento realizado en Reconquista se secuestraron casi 330 gramos de cocaína, cantidad de la que podrían extraerse unas 1.000 dosis. La imputada ya estaba siendo investigada por el mismo delito y había incumplido normas de conducta previas.

 12:36
Una mujer de 48 años quedó en prisión preventiva esta mañana en el marco de una investigación por la venta de droga al menudeo en el barrio La Cortada de Reconquista. La medida cautelar fue impuesta por la jueza Norma Senn a raíz del pedido formulado por el fiscal Sebastián Galleano.

Previamente, el funcionario del MPA le atribuyó a la imputada la autoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

“En un allanamiento realizado ayer se le secuestró un trozo compacto de cocaína de 328,9 gramos que tenía escondido debajo de una cama en su casa, del cual se podrían extraer alrededor de 1.000 dosis de la droga”, señaló el fiscal

El fiscal agregó que “también se encontró en su vivienda un envoltorio con cocaína; utensilios con vestigios compatibles con la manipulación de cocaína; dos teléfonos celulares y dinero en efectivo”.

Venta barrial

En la audiencia de medidas cautelares llevada a cabo hoy, el fiscal Galleano argumentó que “la imputada viene vendiendo droga de forma estable, organizada y reiterada en el barrio La Cortada”. En tal sentido, informó que “la mujer ya era investigada desde julio del año pasado por el mismo delito, se le habían impuesto normas de conducta y las incumplió”.

“La investigación que permitió realizar el allanamiento de ayer se inició a partir de denuncias anónimas realizadas en enero y en la primera semana de febrero de este año, y fue asignado por la Unidad Fiscal de Microtráfico de la Fiscalía General a raíz de que se enmarca en los Objetivos Priorizados del MPA”.

Galleano remarcó que “antes de concretar la detención de la imputada, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones de la Región 4 realizaron tareas de observación fija y móvil, seguimientos discretos, registros fílmicos y relevamientos territoriales”.

Investigación

“De esos trabajos previos surgió que el movimiento que se registraba en la casa de la imputada era compatible con el propio de un punto activo de acopio, fraccionamiento y microventa barrial de droga”, destacó el fiscal.

Galleano concluyó que “si bien la Defensa de la mujer pidió que se le impongan medidas alternativas a la prisión preventiva, la jueza rechazó el planteo e hizo lugar a nuestro pedido de privación cautelar de la libertad”.

“La magistrada explicó que disponía la prisión preventiva a raíz de la cantidad de droga secuestrada, el incumplimiento por parte de la imputada de las reglas de conducta anteriores, la reiteración de hechos ilícitos de la misma naturaleza, las medidas de investigación pendientes y el entorpecimiento probatorio que podría generar la mujer en el entorno barrial”, concluyó el fiscal.

