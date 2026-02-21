Santiago del Estero: se atrincheró varias horas tras matar a su pareja y fue detenido

Mirá tambiénIntento de femicidio en Venado Tuerto: reclaman 13 años de cárcel para el imputado
Un grave hecho de violencia de género sacudió a la localidad santiagueña de Las Tinajas, donde un joven asesinó a balazos a su pareja y luego se atrincheró durante varias horas en la vivienda, junto al cuerpo de la víctima. Tras una extensa negociación, finalmente se entregó a la policía.
El ataque
El episodio ocurrió este viernes en una casa del departamento Moreno. Allí, Diego Salto, de 23 años, mató a su novia, Thania Santillán, de 22, al efectuarle tres disparos por motivos que aún se investigan. Vecinos de la zona advirtieron una situación anómala al ver al joven en las inmediaciones del domicilio con un arma de fuego en la mano y dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, Salto ya se había refugiado dentro de la vivienda. Según trascendió, se negó a salir, amenazó con quitarse la vida y mantuvo una actitud hostil, lo que derivó en un importante despliegue policial.
La negociación
Ante la gravedad del escenario, se activó un operativo especial con la intervención de personal del USAR y la Guardia de Infantería. La zona fue cercada mientras se iniciaban las tareas de diálogo para intentar que el agresor depusiera su actitud.
Luego de varias horas de tensión, y tras un prolongado proceso de negociación, el joven accedió a entregarse. Finalmente, en horas de la tarde, salió del domicilio y quedó detenido a disposición de la Justicia.
Pedido de justicia
La fiscal Lucía González Farías se presentó en el lugar y ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima, además de un peritaje balístico sobre el arma utilizada. Salto quedó acusado por el delito de femicidio.
En paralelo, amigas y personas cercanas a Thania expresaron su dolor en redes sociales con mensajes de despedida y reclamo de justicia. “Qué injusto todo, qué dolor inmenso. Tu luz es y será inmensa. Gracias por haber compartido esta vida”, escribió una de ellas en un posteo que rápidamente se viralizó.