Femicidio

Santiago del Estero: se atrincheró varias horas tras matar a su pareja y fue detenido

El crimen ocurrió en una vivienda del departamento Moreno. El agresor permaneció encerrado junto al cuerpo de la joven, amenazó con quitarse la vida y, tras un amplio operativo policial y una prolongada negociación, quedó detenido.