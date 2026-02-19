#HOY:

Condenaron a 18 años de cárcel al novio de la argentina asesinada en Kosovo

El tribunal de Pristina lo halló culpable de homicidio agravado tras analizar pruebas testimoniales y periciales. La familia adelantó que presentará una apelación.

Endrit Nika fue condenado por el femicidio de la argentina María Clara Urdangaray.Endrit Nika fue condenado por el femicidio de la argentina María Clara Urdangaray.
El Tribunal de Primera Instancia de Pristina, en Kosovo, condenó a Endrit Nika a 18 años de cárcel por el femicidio de una joven argentina ocurrido el 1 de agosto de 2023 en un hotel. Tras meses de espera, los magistrados Gazmend Bahtiri, Gëzim Ademi y Alltën Murseli lo encontraron culpable del delito de homicidio agravado.

Según la resolución judicial, la decisión se basó en pruebas testimoniales, periciales y otros elementos incorporados durante la investigación, que permitieron reconstruir la mecánica del crimen. Los jueces descartaron agravantes mayores que podrían haber derivado en una condena más severa, aunque reconocieron la gravedad del hecho y el daño irreparable ocasionado.

Denuncia que una joven argentina fue asesinada en Kosovo y detienen a su pareja suiza

Reacciones de la familia

La familia de la víctima manifestó su conformidad con la condena, pero adelantó que presentará una apelación. “Vamos por eso”, expresó Facundo Urdangaray, padre de María Clara.

María Clara Urdangaray junto a su padre FacundoMaría Clara Urdangaray junto a su padre Facundo.

Durante la audiencia, la presencia de los familiares impactó a los magistrados, según contó Facundo. “Se sorprendieron cuando nos vieron en el Tribunal durante los alegatos”, señaló. Además, la familia reiteró la importancia de visibilizar el caso y exigir justicia, para prevenir que hechos de violencia similares se repitan.

Detalles del crimen

El asesinato ocurrió a comienzos de agosto de 2023, cuando la pareja se encontraba alojada en un hotel de Fushë-Kosovo para asistir al casamiento del hermano del acusado. Según la acusación, tras una discusión, Nika abusó de la joven y la arrojó desde la ventana del sexto piso del hotel.

María Clara Urdangaray.María Clara Urdangaray, de 27 años, fue arrojada desde un sexto piso durante una discusión.

Aunque la víctima fue trasladada a un hospital local, los médicos confirmaron su fallecimiento. Sus padres se enteraron del hecho cuando una amiga que vivía en Barcelona los contactó, informándoles que la joven había sido asesinada.

Actualmente, la familia se prepara para la apelación y asegura que es momento de rearmarse y continuar la lucha por justicia.

