Vendían por redes una bicicleta robada y terminaron en una celda

Un hombre de 35 años y un joven de 17 fueron aprehendidos por la policía durante la noche de este viernes en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, acusados de “encubrimiento”.
Fueron aprehendidos por la policía, luego de que el propietario del vehículo hiciera la denuncia. El operativo se realizó en la zona norte de la ciudad, cerca de la medianoche del viernes.
Un hombre de 35 años y un joven de 17 fueron aprehendidos por la policía durante la noche de este viernes en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, acusados de “encubrimiento”.
El procedimiento fue realizado cerca de las 23, por personal de la Comisaría 26a y del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, en inmediaciones del cruce de las avenidas Peñaloza y Gorriti.
Todo comenzó momentos antes, cuando una persona se presentó en la mencionada seccional policial para denunciar que una bicicleta que le habían robado era publicada para la venta en redes sociales.
La víctima acordó comprar el rodado y arregló con los vendedores el lugar de encuentro, donde se les tendió la trampa.
Cuando los delincuentes llegaron al lugar, los esperaban policías de civil que habían preparado una "entrega controlada". Los sospechosos fueron reducidos y esposados.
Luego, los trasladaron hasta la Comisaría 8a, junto con la bicicleta sustraída y la moto Zanella de 150 centímetros cúbicos en la que habían llegado.
Las actuaciones fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).