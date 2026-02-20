Tras el ataque en bulevar

Otro cuidacoches ante la Justicia: lo detuvieron por romper el vidrio de un auto y será condenado

En medio del debate por la actuación de los trapitos en la ciudad de Santa Fe, un hombre de 34 años y activo en la zona de Unión, reconoció su responsabilidad en dos hechos contra la propiedad en un juicio abreviado. La fiscalía pidió revocar una condena condicional previa. La sentencia será dictada por escrito en el plazo legal.