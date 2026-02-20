Otro cuidacoches ante la Justicia: lo detuvieron por romper el vidrio de un auto y será condenado
En medio del debate por la actuación de los trapitos en la ciudad de Santa Fe, un hombre de 34 años y activo en la zona de Unión, reconoció su responsabilidad en dos hechos contra la propiedad en un juicio abreviado. La fiscalía pidió revocar una condena condicional previa. La sentencia será dictada por escrito en el plazo legal.
La policía lo detuvo por romper la ventanilla de un auto en barrio Mariano Comas. Foto: Prensa URI
Un cuidacoches que se desempeñaba en la zona del club Unión de la ciudad de Santa Feaceptó una pena de cuatro años y medio de prisión por dos hechos contra la propiedad, en el marco de un juicio abreviado cuya admisibilidad fue tratada en audiencia. La sentencia aún no fue dictada: el juez Pablo Busaniche deberá resolver por escrito dentro del plazo legal.
El imputado es José Luis Blatter, de 34 años, quien reconoció este viernes su responsabilidad penal en dos episodios ocurridos entre septiembre del año pasado y febrero de este año.
El juez Pablo Busaniche admitió el juicio abreviado ahora deberá emitir la condena. Foto: Archivo El Litoral
La audiencia había sido convocada inicialmente para debatir la prisión preventiva, pero la existencia de antecedentes condenatorios y el historial de excarcelaciones bajo medidas alternativas derivaron en la presentación de un acuerdo abreviado por parte de la fiscal Lucila Nuzzo, con la conformidad de la defensora pública Leticia Feraudo.
Ventanilla rota
El primero de los hechos atribuidos ocurrió el 21 de septiembre de 2025, cuando en horas de la madrugada Blatter escaló un tapial de aproximadamente dos metros de altura e ingresó al patio de una vivienda ubicada en calle Urquiza al 4300. Desde allí sustrajo una máquina bordeadora amarilla. La fiscalía encuadró esa conducta como “hurto calificado por escalamiento”, en carácter de autor.
José Luis Blatter, de 34 años, reconoció su responsabilidad penal en dos hechos delictivos. Foto: Prensa URI
El segundo episodio se produjo el miércoles 11 de febrero, en las inmediaciones de Domingo Silva y pasaje Mariano Quiroga, del barrio Barranquitas.
De acuerdo con la imputación, en horas de la tarde el acusado rompió el vidrio trasero derecho de un auto Chevrolet Corsa y sustrajo del interior una conservadora, un pantalón y una manta. Fue interceptado por personal de la Brigada Motorizada, que le secuestró los objetos, luego restituidos al propietario.
Este hecho fue calificado como “robo en grado de tentativa”. Entre los elementos de convicción mencionados en audiencia se incorporaron la constatación del daño en el vehículo, la entrevista a la víctima y las actas de incidencia del 911.
Con antecedentes
Por ambos hechos, Blatter aceptó una pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. No obstante, su situación procesal se ve agravada por un antecedente: el 17 de septiembre de 2024, el juez Lisandro Aguirre le había impuesto tres años de prisión condicional.
A raíz de la nueva admisión de responsabilidad, la fiscal Nuzzo solicitó que se revoque aquella condicional, se unifiquen las penas en un total de cuatro años y seis meses de prisión efectiva y se declare la reincidencia.
La policía recuperó los objetos sustraídos al dueño del auto. Foto: Prensa URI
Durante la audiencia, la fiscal también señaló que el medio de vida declarado por el imputado es el de “cuidacoches”, actividad que desarrollaba en la zona de Unión, además de realizar trabajos eventuales en la construcción. Blatter tiene secundaria completa y es padre de tres hijos menores de edad.
La defensora Feraudo prestó conformidad al acuerdo y consintió la prisión preventiva hasta tanto se dicte y notifique la sentencia. El juez Busaniche declaró admisible el procedimiento abreviado y convirtió en prisión preventiva la detención que el imputado venía cumpliendo, medida que se mantendrá hasta que se formalice la resolución condenatoria.
Debate público
El caso se inscribe en un contexto de creciente debate en la ciudad de Santa Fe en torno a la actividad de los cuidacoches.
Aunque en el caso de Blatter no se atribuyen agresiones físicas, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia de antecedentes penales fueron determinantes para que la fiscalía impulsara una pena de cumplimiento efectivo y la revocación de la condicional previa.
Ahora, la definición quedará plasmada en la sentencia que el magistrado deberá dictar por escrito en los próximos días.