Tribunales de Santa Fe

Cuidacoches preso: para el juez "la muerte no se produjo sólo por efecto del destino"

El juez Nicolás Falkenberg ordenó la prisión preventiva para un joven de 19 años, acusado de asestar una puñalada en el abdomen a un conductor que se rehusó a pagar por haber estado estacionado en una dársena pública.