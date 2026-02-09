Santa Fe ciudad

Prisión preventiva para el cuidacoches acusado de apuñalar a un hombre en Boulevard Gálvez

El juez Nicolás Falkenberg ordenó la prisión preventiva de Lázaro Joaquín Giménez, de 19 años, imputado por tentativa de homicidio tras herir con un cuchillo a un automovilista en la zona de Boulevard Gálvez y San Jerónimo. La defensa había solicitado una calificación menor y medidas alternativas, pero el planteo fue rechazado.