Operativo policial en zonas de Santa Fe con presencia de trapitos

La Policía desplegó controles y patrullajes intensivos en distintos puntos estratégicos de la ciudad para reforzar la prevención y el orden en la vía pública.
En la tarde del jueves 19 de febrero personal de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I llevó adelante un operativo de control en zonas donde usualmente se ve presencia de trapitos
La intervención tuvo como objetivo reforzar la presencia policial activa en la vía pública, prevenir la comisión de delitos y disuadir situaciones que pudieran afectar el orden público y la paz social.
Los efectivos intensificaron los patrullajes y realizaron chequeos selectivos a personas que estuvieran desarrollando actividades como cuidacoches o similares, además de preservar la integridad de bienes públicos y privados y mantener un estado preventivo de alerta en los sectores asignados.
Las calles Suipacha, Cochabamba, San Lorenzo, Cándido Pujato, 25 de Mayo, Rivadavia, Pedro Vittori y Av Freyre entre Bv Pellegrini y Av Grl López, fueron las arterias elegidas en este operativo.
Como resultado del procedimiento, se identificaron 29 personas se secuestraron varios vehículos y se detuvo a 3 personas.