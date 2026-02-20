Ya dados de alta

Dos niños fueron hospitalizados tras recibir una descarga eléctrica en San José del Rincón

Los menores, de 10 y 11 años, jugaban a la pelota en el patio de su casa cuando entraron en contacto con una reja electrificada. Tras ser asistidos en el Samco local, fueron derivados al Hospital Alassia y evolucionan favorablemente.