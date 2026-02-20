Rescataron a siete ancianos de un geriátrico en condiciones deplorables en La Matanza

Siete adultos mayores fueron rescatados de un geriátrico que funcionaba en condiciones extremas de abandono en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Se trata de seis mujeres y un hombre que vivían en un entorno insalubre, con serias irregularidades en el trato y la atención.
El establecimiento, llamado “El jardín de mis abuelos”, se encuentra ubicado sobre la calle Portugal al 2000. La intervención permitió poner a resguardo a todos los residentes, luego de que se comprobara que algunos permanecían atados a sus camas y convivían con graves problemas de higiene.
El caso salió a la luz cuando uno de los ancianos logró salir del lugar y pidió ayuda tras sufrir una caída en la vía pública. Primero fue asistido en una clínica y luego se presentó en una comisaría para relatar las condiciones en las que vivía junto a sus compañeras.
Ante la gravedad del testimonio, un comisario que también es médico se trasladó al geriátrico para constatar la situación. Allí verificó la presencia de personas atadas, camas en mal estado, baños deteriorados y un nivel de insalubridad alarmante en todo el inmueble.
Allanamientoytraslado
Con la información reunida, la fiscal de turno en La Matanza, Andrea Palín, ordenó un allanamiento de urgencia y dio aviso al juez de garantías Fernando Pinos Guevara. El procedimiento permitió rescatar a todos los adultos mayores alojados en el lugar.
La Justicia investiga a los dueños.
Por disposición judicial, los residentes fueron derivados a otros centros asistenciales, donde recibirán atención adecuada. En paralelo, se notificó a los responsables del geriátrico sobre la apertura de una causa penal, inicialmente caratulada como averiguación de ilícito.
Investigaciónyposibleclausura
La fiscalía también dispuso que se investigue si el geriátrico contaba con la habilitación correspondiente para funcionar. Además, se dio intervención al Ministerio de Salud y al Municipio de La Matanza para que evalúen la clausura del establecimiento y eventuales sanciones administrativas.
La causa continúa en etapa de investigación, mientras se analiza la responsabilidad de los dueños del lugar y se busca garantizar la protección integral de los adultos mayores afectados.