Encontraron sin vida a la mujer arrastrada por un arroyo en Paraná y buscan a su hija

Una mujer de 32 años fue encontrada sin vida en Paraná, luego de permanecer desaparecida durante varias horas a causa del fuerte temporal que afectó a la capital entrerriana. El fenómeno climático provocó inundaciones, derrumbes y una situación crítica en distintos barrios de la ciudad.
La víctima fue identificada como Patricia Mena. Su cuerpo apareció en el arroyo Colorado, a pocas cuadras de la vivienda precaria donde residía junto a su familia. La construcción, ubicada en una zona vulnerable a la crecida del agua, se desplomó por la intensidad de las lluvias registradas durante la mañana.
El colapso de la casilla ocurrió cuando el caudal del arroyo aumentó de manera repentina. En ese momento, Patricia Mena y una de sus hijas cayeron al agua y fueron arrastradas por la corriente. La niña, de 10 años, continúa desaparecida ysu búsqueda se mantiene activa.
Ahora continúa la búsqueda de una de sus hijas, de diez años.
Otros integrantes del grupo familiar lograron ponerse a salvo. El padre fue localizado más tarde a pocos metros del lugar del derrumbe y recibió asistencia junto a sus otros dos hijos, quienes también fueron rescatados en medio del operativo.
La vivienda se encontraba construida a la vera del arroyo, una condición que agravó el impacto del temporal y dejó en evidencia los riesgos estructurales que enfrentan numerosas familias en sectores expuestos a inundaciones.
Continúa labúsqueda
Tras el hallazgo del cuerpo de la mujer, los esfuerzos se concentran en dar con el paradero de la menor. En el operativo participan equipos de Defensa Civil, buzos tácticos, bomberos y efectivos de la Policía de Entre Ríos, que trabajan de manera coordinada en la zona afectada.
El cuerpo fue encontrado a unos 400 metros de donde ocurrió el episodio.
Las tareas de rastrillaje se desarrollan bajo condiciones complejas. El arroyo presenta un caudal elevado, con agua turbia y una fuerte corriente que arrastra ramas, troncos, residuos y rocas de gran tamaño, lo que dificulta el trabajo de los rescatistas y obliga a extremar las medidas de seguridad.
Las autoridades mantienen el monitoreo constante del clima ante la posibilidad de nuevas lluvias, mientras avanza la investigación para reconstruir con precisión cómo se produjo el derrumbe y el posterior arrastre.
Escenariocrítico
El temporal dejó un panorama alarmante en Paraná, con registros de precipitaciones que superaron los niveles habituales y provocaron una alerta máxima en distintos sectores de la ciudad. Especialistas advierten que se trata de una situación extrema, poco frecuente en los últimos años, y comparable con otros eventos climáticos severos que afectaron la región en el pasado.
En el área donde se concentra la búsqueda, el agua continúa bajando con fuerza, lo que complica cada avance del operativo. A pesar de las dificultades, los equipos mantienen el despliegue con el objetivo de localizar a la niña y brindar respuestas a una comunidad conmocionada por la tragedia.