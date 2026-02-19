Fotos y videos

Feroz temporal en La Pampa: ráfagas de 91 km/h provocaron voladuras de techos y destrozos en Santa Rosa

Se registraron lluvias intensas y granizo. Además, hubo anegamientos, caída de árboles y postes, voladuras de techos, daños en viviendas y comercios, y cortes de energía en distintos sectores.