#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Fotos y videos

Feroz temporal en La Pampa: ráfagas de 91 km/h provocaron voladuras de techos y destrozos en Santa Rosa

Se registraron lluvias intensas y granizo. Además, hubo anegamientos, caída de árboles y postes, voladuras de techos, daños en viviendas y comercios, y cortes de energía en distintos sectores.

Una fuerte tormenta azotó La Pampa e hizo estragos en Santa Rosa.Una fuerte tormenta azotó La Pampa e hizo estragos en Santa Rosa.
Seguinos en
Por: 

El cielo se cerró en minutos y, en horas de la tarde de este miércoles el frente de tormenta entró con fuerza sobre la capital pampeana: lluvia intensa, granizo en algunos sectores y un viento que pasó de amenaza a protagonista.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la ráfaga máxima registrada en la ciudad fue de 91 km/h, del sector oeste-sudoeste, un dato que dimensiona la violencia del fenómeno.

Voladuras de techos, paredones derribados y destrozos materiales tras las ráfagas.Voladuras de techos, paredones derribados y destrozos materiales tras las ráfagas.

El saldo inicial mostró postales repetidas: calles anegadas, árboles caídos sobre casas y autos, paredones derribados y techos con chapas voladas en distintos puntos, con daños materiales de consideración.


Árboles y postes caídos: el viento derribó estructuras y complicó la circulación en varios puntos.Árboles y postes caídos: el viento derribó estructuras y complicó la circulación en varios puntos.

Los efectos también se sintieron en los servicios: el viento tiró postes y dejó cableado comprometido, con cortes de electricidad y complicaciones en telecomunicaciones mientras avanzaban las tareas de reparación.

Árboles y postes caídos: el viento derribó estructuras y complicó la circulación en varios puntos.Árboles y postes caídos: el viento derribó estructuras y complicó la circulación en varios puntos.

La tormenta no se quedó en la capital: alcanzó a Toay y a Anguil, además de otras zonas cercanas, replicando el combo de viento fuerte, lluvia y destrozos.

En Toay, el barrio Lowo Che fue uno de los sectores mencionados como más afectados, con árboles caídos y daños en viviendas, calles y arbolado, en una secuencia que se extendió casi al mismo ritmo con el que avanzó el frente.

Con el temporal ya corrido, el escenario quedó marcado por el despeje de ramas, estructuras y postes, y por el pedido de máxima precaución ante la presencia de cables sueltos y obstáculos en la vía pública mientras continuaban los operativos.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
La Pampa
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro