Fotos y videos: las consecuencias de la feroz tormenta en Santa Fe

Este jueves se vivió una jornada marcada por una fuerte tormenta en la ciudad de Santa Fe y la región, tal como había sido anticipado por los pronósticos oficiales. El fenómeno meteorológico se desató durante la madrugada en el centro de la provincia, luego de haber afectado previamente a Rosario y antes a Córdoba, generando complicaciones en distintos puntos del territorio.
Desde las primeras horas del día, la lluvia persistente y la baja visibilidad marcaron el ritmo de la mañana, con calles anegadas, tránsito lento y múltiples reclamos de vecinos.
Juan José Valle al 5500. Una cuadra al este de Blas Parera.
En varios sectores, la circulación vehicular se volvió compleja debido a la acumulación de agua, lo que obligó a extremar precauciones tanto a automovilistas como a peatones.
Sarmiento y Castelli, barrio María Selva.
Complicaciones en el tránsito
Uno de los puntos más comprometidos fue la zona de Gorriti, donde la gran cantidad de agua acumulada dificultó el paso de autos y colectivos. Escenarios similares se registraron en barrio Chalet y en distintos sectores del norte y oeste de la capital provincial.
Vecinos de Guadalupe Oeste, Alvear, Marcial Candioti al 7800 y otras áreas alertaron por la imposibilidad de circular con normalidad y compartieron imágenes del estado de las calles.
Marcial Candioti al 7800, Guadalupe Oeste.
Asimismo, a pocas cuadras de la basílica de Guadalupe, se reportaron desagües tapados que agravaron el panorama durante la mañana. La combinación de lluvia intensa y sistemas pluviales obstruidos generó demoras y obligó a muchos conductores a buscar caminos alternativos.
Operativo municipal
Frente a este escenario, la Municipalidad de Santa Fe difundió un reporte oficial sobre las acciones desplegadas para mitigar el impacto del temporal. Desde el Ejecutivo local indicaron que cuadrillas municipales se encuentran realizando tareas de desobstrucción y limpieza de desagües, bocas de tormenta y canales en distintos puntos de la ciudad.
Todas las estaciones de bombeo están encendidas y operativas.
Además, se informó que todas las estaciones de bombeo están encendidas y operativas, mientras que los niveles de los reservorios se mantienen en la cota adecuada, lo que permitió un escurrimiento progresivo del agua en varias zonas.
Boneo y 9 de Julio, barrio Belgrano.
Desde el municipio señalaron que, ante el pronóstico de lluvias intensas, el protocolo base fue activado desde el mediodía del día anterior, con el objetivo de intervenir de manera preventiva en los puntos considerados críticos.
La Municipalidad de Santa Fe informó que todas las estaciones de bombeo funcionan con normalidad.
Zonasmásafectadas
Recomendaciones
En el mismo comunicado, las autoridades municipales solicitaron la colaboración de la ciudadanía. Se pidió no sacar residuos ni objetos a la vía pública durante toda la jornada, debido a que no hay recolección por el paro decretado por la CGT, y para evitar obstrucciones en los desagües.
La zona de 12 de Infantería y Alberdi.
Asimismo, se recomendó circular con extrema precaución, especialmente en calles anegadas o con visibilidad reducida, y evitar traslados innecesarios hasta que las condiciones climáticas mejoren y el agua termine de escurrir.