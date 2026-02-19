El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Siniestro vehicular en Av. Circunvalación mano norte. Reducción de calzada. Circular con precaución.
Corte total a la altura de Ataliva por vuelco de camión cargado con cereal. Respetar las indicaciones de la Guardia Provincial.
Se recomienda circular con precaución.
Un auto chocó contra una columna de luz en Aristóbulo del Valle y Ricardo Aldao.
Continúa el corte total entre Armstrong y Tortugas sentido hacia Córdoba por vuelco de camiones. Se realizan desvíos en RP 15.
Se registran fuertes precipitaciones y ráfagas de viento en varios corredores. Circular con precaución