#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Jueves 19 de febrero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe. Créditos: Flavio RainaEl tránsito en Santa Fe. Créditos: Flavio Raina
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Jueves 19.02

08:19 Santa Fe: choque en Av. Circunvalación

Siniestro vehicular en Av. Circunvalación mano norte. Reducción de calzada. Circular con precaución.

Seguinos en
Jueves 19.02

08:18 Corte total en RP 34

Corte total a la altura de Ataliva por vuelco de camión cargado con cereal. Respetar las indicaciones de la Guardia Provincial.

Seguinos en
Jueves 19.02

07:08 Lluvia en la ciudad de Santa Fe

Se recomienda circular con precaución.

Seguinos en
Jueves 19.02

06:47 Accidente en Aristóbulo

Un auto chocó contra una columna de luz en Aristóbulo del Valle y Ricardo Aldao.

Seguinos en
Jueves 19.02

06:40 Estado de las rutas

Continúa el corte total entre Armstrong y Tortugas sentido hacia Córdoba por vuelco de camiones. Se realizan desvíos en RP 15.

Se registran fuertes precipitaciones y ráfagas de viento en varios corredores. Circular con precaución

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro