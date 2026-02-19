#HOY:

Se renovó el alerta meteorológico por tormentas fuertes en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas fuertes durante este jueves, con lluvias intensas, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos.

Tormenta en Santa Fe. Créditos: Flavio RainaTormenta en Santa Fe. Créditos: Flavio Raina
El Servicio Meteorológico Nacional renovó este jueves el alerta por tormentas para la ciudad de Santa Fe y elevó el nivel a naranja, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos y potencialmente peligrosos. La actualización fue emitida durante la mañana y abarca gran parte de la jornada.

Según el reporte oficial, las condiciones actuales muestran cielo nublado con tormentas débiles y una temperatura cercana a los 22°C. La humedad se mantiene muy elevada, en torno al 97%, con presión atmosférica de 1007 hPa y vientos del sudeste que alcanzan los 28 km/h. La visibilidad se ubica en aproximadamente 8 kilómetros.

Tormentas fuertes durante la mañana

El organismo nacional prevé que el período más inestable se concentre durante la mañana, con tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones entre el 70 y el 100%. En este tramo, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 51 y 59 km/h, acompañadas por lluvias intensas en cortos lapsos.

Para la tarde, el pronóstico indica tormentas aisladas con probabilidades de precipitación de entre el 40 y el 70%, mientras que hacia la noche se esperan chaparrones dispersos, con menor intensidad.

La temperatura oscilará entre los 23°C de mínima y una máxima prevista de 34°C, lo que mantendrá un ambiente caluroso y húmedo, típico de jornadas inestables en la región.

Los vientos se mantendrán del sector sudeste durante todo el día. Se esperan velocidades sostenidas de entre 13 y 31 km/h, con momentos de mayor intensidad especialmente en el período matutino.

Mirá tambiénPor la fuerte lluvia del jueves, se inundó la Escuela Nuestra Señora de Fátima

Cómo seguirá el tiempo

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, las condiciones tenderían a mejorar gradualmente a partir del viernes, aunque persistirá el calor.

Para el viernes se espera una mínima de 18°C y una máxima de 30°C, con descenso de la temperatura respecto del jueves. El sábado se anticipa un leve aumento térmico, con valores entre 19°C y 29°C, mientras que el domingo se mantendría en registros similares, con máxima cercana a los 30°C.

El inicio de la próxima semana continuaría con temperaturas típicas del verano, con máximas que oscilarán entre los 30 y 31°C, sin eventos severos destacados en el horizonte inmediato.

Ante la vigencia del alerta naranja, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones, especialmente durante las tormentas más intensas.

Entre las medidas habituales se destacan evitar circular por zonas anegadas, retirar objetos que puedan volarse y no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables durante ráfagas fuertes.

CLIMA EXTENDIDO
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

