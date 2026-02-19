Se renovó el alerta meteorológico por tormentas fuertes en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional renovó este jueves el alerta por tormentas para la ciudad de Santa Fe y elevó el nivel a naranja, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos y potencialmente peligrosos. La actualización fue emitida durante la mañana y abarca gran parte de la jornada.
Según el reporte oficial, las condiciones actuales muestran cielo nublado con tormentas débiles y una temperatura cercana a los 22°C. La humedad se mantiene muy elevada, en torno al 97%, con presión atmosférica de 1007 hPa y vientos del sudeste que alcanzan los 28 km/h. La visibilidad se ubica en aproximadamente 8 kilómetros.
Tormentas fuertes durante la mañana
El organismo nacional prevé que el período más inestable se concentre durante la mañana, con tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones entre el 70 y el 100%. En este tramo, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 51 y 59 km/h, acompañadas por lluvias intensas en cortos lapsos.
Tormenta en Santa Fe. Créditos: Flavio Raina
Para la tarde, el pronóstico indica tormentas aisladas con probabilidades de precipitación de entre el 40 y el 70%, mientras que hacia la noche se esperan chaparrones dispersos, con menor intensidad.
La temperatura oscilará entre los 23°C de mínima y una máxima prevista de 34°C, lo que mantendrá un ambiente caluroso y húmedo, típico de jornadas inestables en la región.
Los vientos se mantendrán del sector sudeste durante todo el día. Se esperan velocidades sostenidas de entre 13 y 31 km/h, con momentos de mayor intensidad especialmente en el período matutino.
De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, las condiciones tenderían a mejorar gradualmente a partir del viernes, aunque persistirá el calor.
Para el viernes se espera una mínima de 18°C y una máxima de 30°C, con descenso de la temperatura respecto del jueves. El sábado se anticipa un leve aumento térmico, con valores entre 19°C y 29°C, mientras que el domingo se mantendría en registros similares, con máxima cercana a los 30°C.
El inicio de la próxima semana continuaría con temperaturas típicas del verano, con máximas que oscilarán entre los 30 y 31°C, sin eventos severos destacados en el horizonte inmediato.
Ante la vigencia del alerta naranja, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones, especialmente durante las tormentas más intensas.
Entre las medidas habituales se destacan evitar circular por zonas anegadas, retirar objetos que puedan volarse y no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables durante ráfagas fuertes.