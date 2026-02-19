Por la fuerte lluvia del jueves, se inundó la Escuela Nuestra Señora de Fátima

Mirá tambiénFotos y videos: las consecuencias de la feroz tormenta en Santa Fe
Las intensas lluvias que azotaron Santa Fe este jueves provocaron anegamientos en varias zonas de la ciudad, y uno de los sectores más afectados fue Barranquitas Este. La Escuela Particular Incorporada Nro. 1180 Nuestra Señora de Fátima, ubicada en calle Francia 3900, sufrió el ingreso de agua en los salones, generando preocupación entre docentes y vecinos.
Un problema recurrente
Según una docente del establecimiento, los anegamientos no son excepcionales: “Es una situación que pasa siempre cuando llueve, especialmente lluvias muy de golpe, con mucha caída de agua", también explicó que el agua ingresó en los salones del nivel secundario.
La situación se complicó por las obras en la calle y la falta de drenaje: “Gracias a Dios que no están los chicos, que no es época escolar, pero hay gente que está en curso hoy justamente. Seguimos como pudimos”.
Impacto en la infraestructura
El agua afectó no solo la escuela, sino toda la manzana: “Es una escuela que está muy comprometida en la parte de lluvias”. Los corralitos de ASSA ubicados en la zona por las obras y vehículos quedaron atrapados en el agua: “Las vallas estaban flotando en el agua, una motos se metió, estaban intentando sacarla”, indicó.
La docente destacó que el presidente de la vecinal colaboró registrando la situación y ayudando en la emergencia, resaltando su compromiso.
Desafíos para la vuelta a clases
El ingreso del agua genera incertidumbre sobre el normal desarrollo de las actividades: “A veces encontrás agua en este sector nada más y hasta media cuadra, pero hoy es toda la manzana que está llena de agua, va a demorar bastante en bajar”.
La comunidad educativa espera que las autoridades locales y la empresa a cargo de las obras, adopten medidas para evitar que este tipo de inundaciones vuelva a afectar a estudiantes y personal escolar.