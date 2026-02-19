Temporal azota Santa Fe: cayeron más de 100 milímetros de lluvia y varias calles están inundadas
El director de Gestión de Riesgo, Luis Mariano Cabal, explicó que se trata de “una intensidad que nos complica, con 130 milímetros por hora y lluvias puntuales muy fuertes”. Pese al paro general, las cuadrillas municipales trabajan sobre el sistema de drenaje. Piden no sacar la basura.
Juan José Valle al 5500. Una cuadra al este de Blas Parera.
La ciudad de Santa Fe continúa castigada por un temporal que no da tregua. Calles con agua acumulada —en algunos casos de vereda a vereda— y una lluvia persistente durante toda la mañana conforman un escenario de complicaciones en distintos barrios, mientras las autoridades piden extremar la precaución al salir a la calle.
Según el último informe municipal, la tormenta acumuló cifras significativas en pocas horas: la estación del CIC Facundo Zuviría registró 101,75 milímetros, en DOAE (COBEM) cayeron 94 mm, el centro marcó 58 mm y Alto Verde 78 mm hasta las 9.30 de este jueves. La intensidad máxima de precipitación fue de 129 mm/h en Alto Verde poco después de las 6, un dato que refleja la violencia del fenómeno que azotó la madrugada. Además, se registraron ráfagas de viento de 44,5 km/h del sector sudsudeste.
En el corazón de la capital provincial, los registros en video muestran calles a medio tránsito, vehículos que avanzan con dificultad entre acumulaciones profundas y peatones que sortean charcos que entorpecen —y en algunos casos impiden— la circulación. En avenidas como Gorriti y General Paz, y en calles como Ayacucho, desagües exigidos al máximo y agua estancada complicaron el inicio de la jornada.
Las complicaciones por el agua acumulada se generaron a primera hora en la zona sur de la ciudad y se trasladaron luego al norte, a media mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta meteorológico amarillo —que en algunos tramos del fenómeno escaló a naranja— por tormentas fuertes sobre la ciudad y la región. Se prevén nuevas precipitaciones intensas, actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y ocasional caída de granizo. Los pronósticos indican que la inestabilidad podría extenderse durante buena parte del día, con picos de lluvia abundante en cortos períodos. Aunque desde la siesta el panorama pareciera ser más alentador.
Flavio Raina
Cuadrillas a la calle
Ante la magnitud del evento, el municipio activó el protocolo de emergencia y desplegó cuadrillas en distintos puntos críticos. El director de Gestión de Riesgo, Luis Mariano Cabal, explicó que se trata de “una intensidad que nos complica, con 130 milímetros por hora y lluvias puntuales muy fuertes”, lo que “dificulta el escurrimiento por la planicie de la ciudad, aunque el drenaje urbano funciona a la perfección y se hace el mantenimiento y limpieza cotidiano”.
Cuadrillas municipales limpian los desagües. MCSF.
El funcionario detalló que el fenómeno era esperado y que se actuó en consecuencia: “Estábamos esperando esta lluvia, activamos el protocolo y controlamos que las bombas funcionen. El agua tarda en llegar a los reservorios”. También destacó el trabajo de los agentes: “Agradecemos al personal municipal que presta colaboración, pese al reclamo de los gremios. El manual de procedimiento indica guardias pasivas cuando ocurren estos eventos y hoy hay más cuadrillas que lo habitual por la intensidad”.
Cabal señaló que “la zona norte está bastante complicada, juntó mucha agua y demora en drenar; al principio el problema fue en el sur, pero la tormenta ha cubierto toda la ciudad”. Confirmó además que se registraron “cinco reclamos por anegamiento de viviendas, tres en el norte y dos en el sur”.
En ese marco, el funcionario insistió en las recomendaciones: “Ayer avisamos que no saquen los residuos y lo reiteramos para hoy; si eso va a la boca de tormenta dificulta más todo”. Y agregó: “Esperamos que los vehículos circulen lo menos posible para que el agua no ingrese a las viviendas. Recomendamos no circular ni sacar la basura y ante cualquier dificultad llamar a Atención Ciudadana”. Según indicó, se espera que la inestabilidad continúe al menos hasta primeras horas de la tarde, con lluvias que podrían ser nuevamente intensas.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, informó que se convocó al comité de gestión de riesgo y que “desde las 6.30 comenzamos a recorrer la ciudad junto al intendente”. Subrayó que “las bombas funcionan y el agua drena hacia los reservorios”, aunque precisó que “en 25 minutos cayeron casi 50 milímetros con una intensidad de 130 milímetros por hora, y eso hizo que el agua se acumule hasta que pudiera escurrir”.
La Municipalidad de Santa Fe informó que todas las estaciones de bombeo funcionan con normalidad.
En relación con reclamos de vecinos de Boca del Tigre, que atribuyeron anegamientos a obras en J. J. Paso, Rudi sostuvo: “No es así; allí siempre hubo dificultades y las obras van a mejorar esa situación”. También indicó que “en el norte hubo anegamiento de calles y veredas, pero ahora está drenando; pedimos a los vecinos que no circulen y esperamos que la lluvia nos dé tiempo para que escurra”.
El secretario advirtió que el fenómeno no se limitó a la capital: “En Monte Vera hemos visto anegamientos importantes y hay otras localidades en la misma situación. Es un fenómeno de importancia en una ciudad que tiene un problema estructural hídrico que se va resolviendo con obras”.
El Sistema de Atención Ciudadana (0800-777-5000) recibió avisos por árboles, cables y columnas caídos, anegamientos de calles y obstrucciones en desagües. Las autoridades reiteran:
Evitar salir si no es necesario mientras dure la tormenta.
Flavio Raina
No transitar por calles anegadas ni acercarse a árboles, postes o cables caídos.
Permanecer en lugares seguros hasta que mejoren las condiciones.
Realizar reclamos al 0800-777-5000 o a través del chatbot municipal.
El sistema de drenaje, funcionando a pleno. MCSF
Mientras tanto, la ciudad sigue bajo un cielo gris cerrado y con la mirada puesta en el radar meteorológico, esperando que la lluvia conceda una tregua y permita que el agua finalmente encuentre su curso.