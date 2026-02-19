Precaución al salir de casa

Temporal azota Santa Fe: cayeron más de 100 milímetros de lluvia y varias calles están inundadas

El director de Gestión de Riesgo, Luis Mariano Cabal, explicó que se trata de “una intensidad que nos complica, con 130 milímetros por hora y lluvias puntuales muy fuertes”. Pese al paro general, las cuadrillas municipales trabajan sobre el sistema de drenaje. Piden no sacar la basura.